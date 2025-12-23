ЦБ представил концепцию регулирования криптовалют

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты (их критерии будут закреплены в законодательстве). Такие операции будут возможны только после прохождения тестирования и в пределах лимита – не более 300 000 руб. в год через одного посредника.