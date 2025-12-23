ЦБ представил концепцию регулирования криптовалют

ЦБ представил концепцию регулирования криптовалютДопусть до операций могут как квалифицированных, так и неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке и направил свои предложения по изменению законодательства в правительство.
В ЦБ подчеркнули, что по-прежнему считают криптовалюты высокорискованным инструментом и инвесторы должны осознавать вероятность потери вложенных средств. Однако регулятор готов допустить до операций с ними как квалифицированных, так и неквалифицированных инвесторов. Но на разных условиях.
Согласно концепции, цифровые валюты и стейблкойны предлагается признать валютными ценностями. Их можно будет покупать и продавать, но не использовать для расчетов внутри России.
Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты (их критерии будут закреплены в законодательстве). Такие операции будут возможны только после прохождения тестирования и в пределах лимита – не более 300 000 руб. в год через одного посредника.
Квалифицированным инвесторам планируется разрешить покупку любых криптовалют, за исключением анонимных. Ограничений по объему сделок для них не предусмотрено, однако тестирование на понимание рисков также будет обязательным.
Операции с криптовалютами предполагается проводить через существующую инфраструктуру. Биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут работать на основании уже имеющихся лицензий. Отдельные требования планируется установить только для специализированных депозитариев и обменников.
Резиденты также смогут приобретать криптовалюту за рубежом с использованием иностранных счетов. Активы можно будет переводить за границу через российских посредников. Но о таких операциях необходимо будет уведомлять налоговые органы.
Концепция затрагивает и рынок цифровых финансовых активов. Оборот ЦФА и иных российских цифровых прав предлагается разрешить в открытых сетях. Это должно упростить привлечение инвестиций из-за рубежа и обеспечить клиентам условия не хуже, чем при работе с криптовалютами.
Подготовку законодательной базы Банк России предлагает завершить до 1 июля 2026 г. С 1 июля 2027 г. планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на крипторынке по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность.
9 декабря сообщалось, что объем торгов фьючерсами на криптоактивы на Мосбирже достиг 49 млрд руб. по итогам ноября 2025 г. Площадка начала торги расчетными фьючерсными контрактами на индексы биткойна (MOEXBTC) и эфириума (MOEXETH) 18 ноября.