Объем торгов фьючерсами на криптоактивы на Мосбирже достиг 49 млрд рублей

Объем открытых позиций на рынке биржевых производных инструментов за месяц вырос на 22,7% и составил более 2,7 трлн руб. Сделки с фьючерсами и опционами на Мосбирже совершали более 135 000 уникальных клиентов (+16%), активных счетов – свыше 190 000. Доля физлиц в общем объеме торгов биржевыми деривативами составила 54,8%. Сделки с товарными фьючерсами заняли 43,8% в объеме операций физлиц. Доля производных на индексы и акции составила 31,1%, деривативов на валютные пары – 25,1%.