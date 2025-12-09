Газета
Объем торгов фьючерсами на криптоактивы на Мосбирже достиг 49 млрд рублей

Объем торгов фьючерсами на криптоактивы на Московской бирже достиг рекордных 49 млрд руб. по итогам ноября 2025 г. Общий объем торгов на рынке деривативов площадки за месяц увеличился на 15,8% год к году до 11,7 трлн руб.

Объем открытых позиций на рынке биржевых производных инструментов за месяц вырос на 22,7% и составил более 2,7 трлн руб. Сделки с фьючерсами и опционами на Мосбирже совершали более 135 000 уникальных клиентов (+16%), активных счетов – свыше 190 000. Доля физлиц в общем объеме торгов биржевыми деривативами составила 54,8%. Сделки с товарными фьючерсами заняли 43,8% в объеме операций физлиц. Доля производных на индексы и акции составила 31,1%, деривативов на валютные пары – 25,1%.

В топ-10 наиболее популярных инструментов в портфелях физлиц на конец ноября вошли квартальные и вечные фьючерсы на валютные пары доллар США – российский рубль, юань – российский рубль, вечный и квартальные фьючерсы на индекс Мосбиржи IMOEX, квартальные фьючерсы на золото и серебро, а также фьючерс на природный газ.

Доля вечерней торговой сессии в общем объеме торгов на срочном рынке достигла 19%. Утренние торги в октябре составили 6% от общего объема. В выходные дни среднедневной объем торгов на срочном рынке достиг 7,4 млрд руб.

Высокая волатильность на рынках криптовалют обусловила рост интереса квалифицированных инвесторов к производным на цифровые активы на Мосбирже. Объем торгов такими фьючерсами в ноябре достиг абсолютного максимума с момента запуска контрактов и составил 48,7 млрд руб. На срочном рынке площадки также начались торги фьючерсами на индексы криптовалют (BTC, ETH). Объем торгов новыми инструментами за месяц превысил 9 млрд руб., открытые позиции – 2,3 млрд руб., число активных уникальных клиентов – 7700.

18 ноября Мосбиржа начала торги расчетными фьючерсными контрактами на индексы биткойна (MOEXBTC) и эфириума (MOEXETH). Шаг цены составил $1, стоимость шага – $0,001. Доступ к инструментам получили только квалифицированные инвесторы.

