Мосбиржа начнет торговать фьючерсами на индексы биткойна и эфириума 18 ноября
Московская биржа начнет торги расчетными фьючерсными контрактами на индексы биткойна (MOEXBTC) и эфириума (MOEXETH) 18 ноября 2025 г.
Площадка также представила параметры фьючерсного контракта на индексы биткойна и эфириума. Шаг цены составит $1, стоимость шага – $0,001.
Доступ к инструментам будет только у квалифицированных инвесторов. Фьючерсы на индексы биткойна и эфириума позволят участвовать в движении цен криптовалют с наибольшей капитализацией. Инструменты расчетные и не предполагают поставки цифровой валюты. Клиенты не несут издержек, связанных с хранением криптовалюты и торговлей в иностранной юрисдикции.
Сейчас на площадке квалифицированным инвесторам доступны расчетные фьючерсы на акции инвестиционных фондов, отслеживающих стоимость биткойна и эфириума. Среднедневной объем торгов ими в октябре составил 1,2 млрд руб. С начала торгов сделки с этими инструментами заключали более 27 000 квалифицированных инвесторов.
9 октября управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень сообщил о планах площадки до конца 2025 г. запустить 10 криптовалютных индексов и фьючерсы на них. Новые бенчмарки будут отражать спотовую стоимость наиболее ликвидных цифровых валют. Крекотень уточнил, что до конца этого года также планируется запуск новых фьючерсов на страновые фондовые индексы, в первую очередь КНР, Бразилии, ЮАР, Аргентины и Саудовской Аравии.