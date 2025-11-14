Мосбиржа начнет торговать фьючерсами на индексы биткойна и эфириума 18 ноября

9 октября управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень сообщил о планах площадки до конца 2025 г. запустить 10 криптовалютных индексов и фьючерсы на них. Новые бенчмарки будут отражать спотовую стоимость наиболее ликвидных цифровых валют. Крекотень уточнил, что до конца этого года также планируется запуск новых фьючерсов на страновые фондовые индексы, в первую очередь КНР, Бразилии, ЮАР, Аргентины и Саудовской Аравии.