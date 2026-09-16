«Сбер» планирует запустить обмен криптовалюты на рубли
«Сбер» планирует предоставить клиентам услугу обмена разрешенных криптовалют на рубли, а также возможность хранения таких токенов в цифровом депозитарии банка. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель кредитной организации.
Банк обещает, что клиентам будет доступна криптовалюта в привычном виде в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», а в «Сберинвестициях» появятся кошельки для цифровых валют. Однако до полноценного запуска требуется принятие всех необходимых подзаконных актов, напомнили в кредитной организации. Решения «Сбера» могут быть модифицированы в соответствии с изменениями в законодательстве.
«Сбер» напомнил, что уже сегодня предоставляет квалифицированным инвесторам возможность вложить средства в ЦФА. Инвесторы уже вложили в инструмент 200 млн руб. Банк отметил, что в «Сберинвестициях» станут доступны криптоторги, когда их запустит Московская биржа.
16 сентября председатель набсовета биржи Сергей Швецов на форуме «Цифровые финансы» заявил, что Московская биржа обеспечит технологическую готовность к торгам криптовалютой к 1 декабря. Он выразил надежду, что нормативные акты уже будут приняты.
Мосбиржа сообщала, что с 22 сентября начнет торги расчетными однодневными фьючерсными контрактами с автопролонгацией на индексы криптовалют биткойна, эфира, соланы, рипла и трона. Инструмент доступен только квалифицированным инвесторам.