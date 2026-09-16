«Сбер» планирует запустить обмен криптовалюты на рубли

Банк обещает, что клиентам будет доступна криптовалюта в привычном виде в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», а в «Сберинвестициях» появятся кошельки для цифровых валют. Однако до полноценного запуска требуется принятие всех необходимых подзаконных актов, напомнили в кредитной организации. Решения «Сбера» могут быть модифицированы в соответствии с изменениями в законодательстве.