Как отмечает издание, Мерц оказывается во все большей политической изоляции как внутри страны, так и за ее пределами. Такая ситуация вызывает опасения у Киева, который рассчитывает на Германию как на своего крупнейшего сторонника на фоне сокращения поддержки со стороны США.