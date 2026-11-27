The Guardian: падение рейтинга Мерца стало тревожным сигналом для Киева
Рекордно низкий рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне ослабления поддержки Украины среди немецкого населения стал тревожным сигналом для Киева. Об этом пишет The Guardian.
Уровень неодобрения деятельности Мерца достиг рекордных 88%. При этом 53% немцев выступают против оказания военной помощи Украине. Доля сторонников такой поддержки за год сократилась с 59 до 46%.
Как отмечает издание, Мерц оказывается во все большей политической изоляции как внутри страны, так и за ее пределами. Такая ситуация вызывает опасения у Киева, который рассчитывает на Германию как на своего крупнейшего сторонника на фоне сокращения поддержки со стороны США.
На фоне роста стоимости жизни в Германии дискуссия о финансировании Украины все чаще сводится к противопоставлению благосостояния немецких граждан и многомиллиардных расходов на военную помощь Киеву, пишет газета.
При этом Мерц продолжает настаивать на сохранении военной и финансовой поддержки Украины. На саммите ЕС в Брюсселе 26 ноября канцлер вновь потребовал, чтобы все страны объединения поддержали предоставление Киеву кредита в размере 45 млрд евро на 2027 г.
7 октября опрос Ipsos для журнала Der Spiegel показал, что 67% немцев считают канцлерство Мерца провальным. Отдельно респондентов спросили, должен ли Мерц покинуть пост канцлера и руководителя Христианско-демократического союза (ХДС). Полностью согласились с этим 44% опрошенных, еще 14% скорее поддержали такое мнение. Лишь 11% не считают, что Мерцу следует уйти в отставку.