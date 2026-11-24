16 ноября Financial Times писала, что Евросоюз планирует выделить Украине еще 45 млрд евро. Эти деньги могут быть выделены в качестве дополнительного нового кредита помимо уже одобренного блоком займа в 90 млрд евро, который был согласован в конце 2025 г. Тот кредит выделялся на 2026–2027 гг., предполагалось, что в год на нужды Киева будет расходоваться по 45 млрд евро. В этом году на оборонные потребности Украины из него выделили 28,3 млрд евро, на помощь бюджету – 16,7 млрд евро. Всего же на макроэкономическую поддержку Киева предполагалось за два года потратить 30 млрд евро, на военную – 60 млрд.