Более половины немцев выступили против дальнейшей военной помощи Украине
Большинство жителей Германии, 53%, не поддерживают продолжение военной помощи Киеву. За год доля противников такой поддержки выросла с 39%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос компании Forsa, проведенный по заказу фонда имени Кербера. Опрос проводился с 15 по 28 сентября среди 1500 человек.
Число сторонников дальнейшей помощи Украине за тот же период сократилось с 59 до 46%. В восточных землях Германии ее поддерживают 31% опрошенных, тогда как в западных регионах – 48%. Среди избирателей партий меньше всего сторонников военной помощи оказалось у «Альтернативы для Германии» – 11%.
Кроме того, 61% респондентов считает, что Германия и другие европейские страны недостаточно активно добиваются дипломатического урегулирования конфликта.
15 ноября премьер Словакии Роберт Фицо отказался поддержать требование канцлера ФРГ Фридриха Мерца об участии всех стран объединения в финансировании Украины. Ранее Мерц пригрозил заблокировать семилетний бюджет, если государства ЕС не согласятся покрыть дефицит финансирования Киева в 2027 г.
16 ноября Financial Times писала, что Евросоюз планирует выделить Украине еще 45 млрд евро. Эти деньги могут быть выделены в качестве дополнительного нового кредита помимо уже одобренного блоком займа в 90 млрд евро, который был согласован в конце 2025 г. Тот кредит выделялся на 2026–2027 гг., предполагалось, что в год на нужды Киева будет расходоваться по 45 млрд евро. В этом году на оборонные потребности Украины из него выделили 28,3 млрд евро, на помощь бюджету – 16,7 млрд евро. Всего же на макроэкономическую поддержку Киева предполагалось за два года потратить 30 млрд евро, на военную – 60 млрд.
23 ноября Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что в ЕС обострились разногласия вокруг нового семилетнего бюджета на 2028–2034 гг. Споры касаются сельскохозяйственных субсидий, введения новых налогов и финансирования Украины.