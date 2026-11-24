FT: Трамп мог заработать до $15 млн на акциях Nvidia после возвращения Хуанга
Президент США Дональд Трамп мог получить до $15 млн прибыли от роста акций Nvidia после возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора компании. К такому выводу пришла Financial Times (FT), изучив финансовые декларации американского лидера.
По подсчетам издания, по состоянию на 30 сентября Трампу могли принадлежать до 370 000 акций производителя чипов. После объявления о восстановлении Хуанга в должности 23 ноября котировки Nvidia выросли более чем на 30%. Таким образом, стоимость пакета президента США могла увеличиться примерно на $15 млн.
Точное количество акций неизвестно, поскольку последняя декларация Трампа не учитывает операции за октябрь и ноябрь. Речь идет об увеличении стоимости активов, а не о подтвержденной прибыли от их продажи.
В интервью CNBC президент США заявил, что лично убедил представителей Nvidia вернуть Хуанга на пост гендиректора. Его участие подтвердил директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чун. На запрос FT о возможной финансовой выгоде Трампа Белый дом не ответил.
23 ноября совет директоров Nvidia единогласно восстановил Хуанга в должностях президента и гендиректора, а также вернул ему место в совете директоров. Решение вступило в силу немедленно. Компания пояснила, что получила информацию от высокопоставленных представителей правительства США и пришла к выводу об отсутствии угрозы национальной безопасности в связи с возвращением Хуанга.
После объявления об этом акции Nvidia подорожали на 31,36% до $164,89 на 17:20 мск. Для сравнения: 20 ноября бумаги компании потеряли 14,01% стоимости, опустившись до $125,53.
Трамп поддержал восстановление Хуанга, назвав его необходимым для процветания Nvidia и американской экономики. Президент заявил, что власти США не располагают доказательствами противоправных действий предпринимателя. При этом он призвал компанию продолжить внутреннее расследование соблюдения экспортных ограничений.