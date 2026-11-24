23 ноября совет директоров Nvidia единогласно восстановил Хуанга в должностях президента и гендиректора, а также вернул ему место в совете директоров. Решение вступило в силу немедленно. Компания пояснила, что получила информацию от высокопоставленных представителей правительства США и пришла к выводу об отсутствии угрозы национальной безопасности в связи с возвращением Хуанга.