FT: Пентагон задерживает отправку около 60 ракет Patriot Украине
Около 60 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые США ранее согласились передать Украине, до сих пор ожидают разрешения Пентагона на отправку. Поставки задерживает министр обороны США Пит Хегсет, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на трех осведомленных собеседников.
По данным издания, речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3 американского производства, включая боеприпасы из запасов европейских союзников Киева. Поставки оплачивают западные партнеры Украины, однако для передачи вооружений необходимо согласие Вашингтона.
В частности, одобрения ожидают восемь ракет PAC-3, запланированных к отправке в сентябре, по 10 на октябрь и ноябрь, а также 12 на декабрь. Кроме того, разрешение требуется для передачи около 20 ракет PAC-2. При этом поставки ракет для систем NASAMS, которые также ожидали согласования, уже одобрены.
Представитель Пентагона заявил FT, что политика американского военного ведомства в отношении поддержки Украины не изменилась. На дополнительные вопросы о задержке поставок он не ответил.
21 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о нехватке ракет Patriot из-за сокращения американских поставок в 2026 г. По его словам, объемы поставок уменьшились в три-четыре раза.
30 октября Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине 500 ракет PAC-3 на сумму около $2,1 млрд. Оплату планируется осуществить за счет взносов Канады, Германии и Норвегии, а также средств, предоставленных Украине в рамках кредитов Евросоюза.
20 октября The Washington Post сообщила, что администрация Дональда Трампа не одобрила передачу Киеву ракет Patriot из третьих стран. По данным издания, Хегсет не отклонил заявки на поставки, но и не предпринял необходимых действий для их утверждения.