В частности, одобрения ожидают восемь ракет PAC-3, запланированных к отправке в сентябре, по 10 на октябрь и ноябрь, а также 12 на декабрь. Кроме того, разрешение требуется для передачи около 20 ракет PAC-2. При этом поставки ракет для систем NASAMS, которые также ожидали согласования, уже одобрены.