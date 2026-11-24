Собянин: силы ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников на подлете к Москве
Дежурные силы ПВО ликвидировали еще 10 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
Глава города опубликовал информацию в мессенджере Max в 07:28 мск. На месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренных служб.
До этого с полуночи 24 ноября силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников на подлете к Москве. Таким образом? общее число сбитых БПЛА достигло 30.
Росавиация сообщала об ограничениях в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево». В авиагавани «Шереметьево» мера уже отменена.