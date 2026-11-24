23 ноября газета Dawn со ссылкой на источник сообщила, что Шариф прибудет в Россию 30 ноября. Издание отметило, что визит премьер-министра продлится три дня, а в ходе поездки Шариф намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы безопасности, торговли и энергетического сотрудничества. Также планируется заключить соглашения в сферах энергетики и инвестиций.