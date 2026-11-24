Посол подтвердил скорый визит премьер-министра Пакистана в Россию
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прилетит в Россию с визитом 30 ноября. Об этом в интервью ТАСС заявил посол республики в Москве Файсал Нияз Тирмизи.
«Это произойдет в конце текущего месяца, премьер-министр приедет 30 ноября. Визит будет иметь огромное значение, поскольку он проходит на фоне серьезных глобальных перемен», – сказал он.
Тирмизи добавил, что визит Шарифа ожидался 3 марта, однако планы пакистанской стороны были изменены из-за начала войны в Персидском заливе. Поэтому, отметил он, стороны согласовали новую дату.
23 ноября газета Dawn со ссылкой на источник сообщила, что Шариф прибудет в Россию 30 ноября. Издание отметило, что визит премьер-министра продлится три дня, а в ходе поездки Шариф намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы безопасности, торговли и энергетического сотрудничества. Также планируется заключить соглашения в сферах энергетики и инвестиций.