Как выглядело возвращение Миронова в ГосдумуЛидер «Справедливой России» впервые появился на публике после трех месяцев лечения
Председатель «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов вернулся к активной политической деятельности после трех месяцев лечения. Он впервые с августа появился на публике, приняв участие в конференции «Россия в период кризиса европейской безопасности» в Госдуме. Организовал ее институт «Справедливый мир», который возглавляет Миронов.
«До сих пор я нахожусь на больничном. Но решил, что надо начинать. И решил начать с замечательной конференции. <...> Приступаю к активной работе», – сказал лидер СР. Его слова встретили аплодисментами.
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