Принадлежащее владельцу тюменского девелопера «Скандиа» Николаю Никифорову ООО «Специализированный застройщик «Говорово парк» выкупило 100% долей в ООО «СЗ «Бачурино», на балансе которого, по данным сервиса Asseto, находится участок на 10 га, расположенный в одноименной деревне рядом с поселком Коммунарка в новой Москве. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 1 октября. Первым на нее обратил внимание профильный Telegram-канал «Стройки – и точка». Продавцом площадки выступил бывший совладелец девелопера МИЦ Андрей Рябинский, утверждают два консультанта, работавших с участниками данной транзакции. По данным ЕГРЮЛа, бизнесмен действительно контролировал СЗ «Бачурино» до марта этого года, а потом он внес эту компанию в личный фонд «Сигма 66». Кто за ним стоит, не раскрывается, однако на его балансе находятся и другие организации, которые ранее принадлежали Рябинскому. Связаться с ним не удалось. Запрос в «Скандиа» остался без ответа.