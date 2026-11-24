Аналогичных предложений от других фракций экс-губернатор не получал. В предыдущий – восьмой созыв Лисицын, стоявший у истоков ярославского отделения ЕР, был избран от «Справедливой России» (СР), в которую вступил после выхода из партии власти в 2020 г. из-за конфликта с тогдашним главой региона Дмитрием Мироновым (сейчас – помощник президента России). Тогда же Лисицын участвовал в дополнительных выборах в Госдуму по Ярославскому округу, но уступил баллотировавшемуся от ЕР экс-хоккеисту Андрею Коваленко. Спустя год, уже на основных выборах, экс-губернатор взял реванш. В восьмом созыве Думы он был замруководителя фракции СР.