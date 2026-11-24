«Новапорт» предложил Минтрансу создать федеральный аэродромный фондМеханизм должен аккумулировать средства спецсборов с авиакомпаний и траншей из бюджета
Основанный Романом Троценко холдинг «Новапорт», управляющий 26 региональными аэропортами, предложил Минтрансу создать федеральный фонд для финансирования капитального ремонта и реконструкции аэродромов. Фонд должен консолидировать поступления из нескольких источников и направлять их на обновление аэродромной инфраструктуры, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Новапорта» Евгений Янкилевич.
Предложения были направлены в Минтранс на неделе с 16 ноября, уточнил Янкилевич. «Ведомости» направили вопросы в министерство, Росавиацию и крупнейшие аэропортовые холдинги – «Аэродинамику» и «Аэропорты регионов».
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