Предложения были направлены в Минтранс на неделе с 16 ноября, уточнил Янкилевич. «Ведомости» направили вопросы в министерство, Росавиацию и крупнейшие аэропортовые холдинги – «Аэродинамику» и «Аэропорты регионов».