23 ноября газета The New York Times (NYT) сообщила, что первая леди США лично распорядилась посадить представителей России и Украины рядом на встрече в Белом доме, которая прошла 5 ноября. Это должно было продемонстрировать возможность урегулирования конфликта. Во встрече участвовали представители Москвы и Киева, которые ранее согласовывали локальное прекращение огня в Алешках Херсонской области.