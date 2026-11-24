Мелания Трамп рассказала о работе над новыми договоренностями по Украине
Соединенные Штаты продолжают работу над заключением мирных договоренностей по украинскому вопросу. Об этом во время церемонии доставки в Белый дом рождественской ели заявила первая леди США Мелания Трамп.
«Мы работаем над этим», – ответила она на вопрос журналистов о новых возможных договоренностях в рамках урегулирования украинского кризиса (цитата по ТАСС).
21 ноября Мелания Трамп выразила надежду, что Россия и Украина подпишут договор о новом прекращении огня до наступления Рождества. Она отметила, что стороны уже ведут переговоры.
23 ноября газета The New York Times (NYT) сообщила, что первая леди США лично распорядилась посадить представителей России и Украины рядом на встрече в Белом доме, которая прошла 5 ноября. Это должно было продемонстрировать возможность урегулирования конфликта. Во встрече участвовали представители Москвы и Киева, которые ранее согласовывали локальное прекращение огня в Алешках Херсонской области.