Суд снял арест с недвижимости Блиновской
Арбитражный суд Москвы снял арест с недвижимости блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея в столице, а также запрет сделок с ней. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Решение было принято по заявлению Росимущества.
Речь идет о двух квартирах в ЖК «Донской Олимп» на улице Серпуховской Вал. Площадь жилых помещений составляет более 132 и около 59 кв. м. Решение суда также касается четырех машино-мест и двух кладовкок там же. Ранее данное имущество было конфисковано в рамках уголовного дела Блиновской.
17 февраля 2025 г. Арбитражный суд Москвы наложил арест на объекты недвижимости Блиновской в Московской области, Москве и Крыму, а также элитные автомобили. Речь шла о доме в Истринском районе, квартире в Москве, земле в Крыму и Подмосковье, автомобилях Bentley Continental и Lamborghini Urus. Также Блиновской и третьим лицам было запрещено распоряжаться этим имуществом, ее регистрация транспортных средств в ГИБДД также была ограничена.
9 ноября к государству перешел двухэтажный дом Блиновской и ее мужа Алексея в дачном поселке «Миллениум парк» под Истрой.
В марте 2026 г. Блиновскую приговорили к 5 годам колонии и штрафу 1 млн руб. Ей также запретили заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. Имущество, включая элитную недвижимость, обращено в доход государства, удовлетворен иск на 587 млн руб. По части обвинения в неуплате налогов Блиновская освобождена из-за истечения срока давности (с 2019 по 2021 г. «королева марафонов» не уплатила налоги на общую сумму более 900 млн руб.).