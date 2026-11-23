17 февраля 2025 г. Арбитражный суд Москвы наложил арест на объекты недвижимости Блиновской в Московской области, Москве и Крыму, а также элитные автомобили. Речь шла о доме в Истринском районе, квартире в Москве, земле в Крыму и Подмосковье, автомобилях Bentley Continental и Lamborghini Urus. Также Блиновской и третьим лицам было запрещено распоряжаться этим имуществом, ее регистрация транспортных средств в ГИБДД также была ограничена.