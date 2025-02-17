Арбитражный суд арестовал автомобили и недвижимость Блиновской
Арбитражный суд Москвы наложил арест на ряд объектов недвижимости в Московской области, Москве и Крыму, а также элитные автомобили блогера Елены Блиновской, следует из картотеки суда.
Речь идет о доме в Истринском районе, квартире в Москве, земле в Крыму и Подмосковье, автомобилях Bentley Continental и Lamborghini Urus. Кроме того, Блиновской и третьим лицам запрещено распоряжаться этим имуществом, ее регистрация транспортных средств в ГИБДД ограничена.
Блиновская обвиняется в неуплате налогов с 2019 по 2021 г. на общую сумму более 900 млн руб. и отмывании денежных средств. Ее судят по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). 16 января блогер полностью признала вину по всем инкриминируемым ей статьям.
4 февраля Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании Блиновской банкротом и отказался удовлетворить ее апелляционные жалобы. В ноябре Арбитражный суд Москвы признал блогера банкротом. Была запущена процедура реализации ее имущества. ФНС России ликвидировала статус индивидуального предпринимателя Блиновской. После признания банкротом к блогеру поданы требования от ФНС в размере 1,2 млрд руб. и от ВТБ на 269 млн руб.
13 февраля гособвинитель запросил Блиновской шесть лет колонии общего режима. Прокурор также потребовал конфисковать имущество блогера, наложить на нее штраф в 1,5 млн руб. и запретить заниматься коммерческой деятельностью сроком на пять лет.