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Арбитражный суд арестовал автомобили и недвижимость Блиновской

Ведомости

Арбитражный суд Москвы наложил арест на ряд объектов недвижимости в Московской области, Москве и Крыму, а также элитные автомобили блогера Елены Блиновской, следует из картотеки суда.

Речь идет о доме в Истринском районе, квартире в Москве, земле в Крыму и Подмосковье, автомобилях Bentley Continental и Lamborghini Urus. Кроме того, Блиновской и третьим лицам запрещено распоряжаться этим имуществом, ее регистрация транспортных средств в ГИБДД ограничена.

Блиновская обвиняется в неуплате налогов с 2019 по 2021 г. на общую сумму более 900 млн руб. и отмывании денежных средств. Ее судят по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). 16 января блогер полностью признала вину по всем инкриминируемым ей статьям.

4 февраля Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании Блиновской банкротом и отказался удовлетворить ее апелляционные жалобы. В ноябре Арбитражный суд Москвы признал блогера банкротом. Была запущена процедура реализации ее имущества. ФНС России ликвидировала статус индивидуального предпринимателя Блиновской. После признания банкротом к блогеру поданы требования от ФНС в размере 1,2 млрд руб. и от ВТБ на 269 млн руб.

13 февраля гособвинитель запросил Блиновской шесть лет колонии общего режима. Прокурор также потребовал конфисковать имущество блогера, наложить на нее штраф в 1,5 млн руб. и запретить заниматься коммерческой деятельностью сроком на пять лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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