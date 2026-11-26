«Сбер» представил новые модели GigaChat и Kandinsky
«Сбер» представил на конференции AI Journey новое поколение моделей искусственного интеллекта (ИИ): языковые GigaChat 4 и GigaChat 4 37B, а также модели для создания изображений и видео Kandinsky 6.5. Об этом сообщили в компании.
GigaChat 4 получила возможность самостоятельно выполнять сложные многоэтапные задачи: составлять планы, использовать внешние инструменты, проверять результаты и исправлять ошибки. Модель может работать автономно несколько часов и обрабатывать до 1 млн токенов контекста. Она уже доступна пользователям ИИ-помощника «Гигачат» и разработчикам по лицензии MIT.
Компактная версия GigaChat 4 37B сохраняет основные возможности флагмана, но для ее запуска достаточно одной-двух видеокарт. «Сбер» опубликовал параметры модели в открытом доступе. Физические лица смогут использовать ее бесплатно в некоммерческих целях.
Kandinsky 6.5 научилась создавать видео продолжительностью до 10 секунд с разрешением 2K, объединять в одном ролике нескольких персонажей и локации по фотографиям. Модель для генерации изображений позволяет сохранять черты лиц и создавать надписи.
15 ноября характеристики разработки GigaChat 4 появились на платформе для хранения кода GitHub в заявке на добавление поддержки в SGLang – программу для запуска нейросетей.
12 ноября сообщалось, что «Сбер» собирается использовать ИИ для формирования новых источников дохода. В кредитной организации констатировали, что развитие технологий потребует «существенных инвестиций» в инфраструктуру и обеспечения надежности систем.