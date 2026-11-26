ФНС предупредила россиян о бесполезности принципа «моя хата с краю» в ОАЭ
Российским налоговым резидентам не стоит рассчитывать, что Федеральная налоговая служба (ФНС) не узнает о зарубежных счетах, доходах и недвижимости. Об этом РБК сообщил глава ведомства Даниил Егоров.
«Мы не знаем, что завтра произойдет, и исходить из логики, что моя хата с краю в Эмиратах, не очень правильный подход», – заявил Егоров, говоря о россиянах, продающих недвижимость за рубежом.
По его словам, налоговиков интересуют в том числе граждане, получающие значительные доходы на зарубежные банковские карты. Отсутствие данных у службы сейчас не означает, что они не появятся в будущем: обмен информацией между странами может измениться.
ФНС также получает сведения о зарубежной недвижимости россиян, в том числе в ОАЭ. Егоров подтвердил, что ведомство обменивается данными с другими государствами и и сопоставляет информацию о сделках, несмотря на отсутствие российских ИНН в документах на покупку квартир в Эмиратах.
24 ноября Госдума приняла закон, по которому Центробанк (ЦБ) будет передавать в ФНС сведения о гражданах, которые систематически получают доходы от физических лиц. Налоговая сможет запрашивать у банков выписки по счетам этих граждан. Норма вступит в силу с 1 января 2027 г. и будет распространяться на сведения об операциях, совершенных после 1 января 2027 г.
В августе «Ведомости» писали, что подход налоговых органов к контролю за выявлением иностранных счетов россиян в этом году изменился – у физлиц запрашивают больший объем документов и требуют более детальные пояснения.