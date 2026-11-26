24 ноября Госдума приняла закон, по которому Центробанк (ЦБ) будет передавать в ФНС сведения о гражданах, которые систематически получают доходы от физических лиц. Налоговая сможет запрашивать у банков выписки по счетам этих граждан. Норма вступит в силу с 1 января 2027 г. и будет распространяться на сведения об операциях, совершенных после 1 января 2027 г.