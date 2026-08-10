Число валютных нарушений россиян по иностранным счетам сократилось

Число валютных нарушений россиян по иностранным счетам сократилосьЭто результат расширения контроля и стремления налоговой более комплексно оценивать факты, говорят юристы
Подход налоговых органов к контролю за выявлением иностранных счетов россиян в этом году изменился – у физлиц запрашивают больший объем документов и требуют более детальные пояснения, отмечают опрошенные «Ведомостями» юристы и налоговые консультанты. При этом число нарушений в этой сфере снижается, сообщил «Ведомостям» представитель ФНС. В первом полугодии 2026 г. было выявлено на 11% меньше правонарушений, связанных с информированием налоговиков об иностранных счетах, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает он (абсолютные цифры собеседник не привел).
ФНС продолжает получать сведения об иностранных счетах российских налоговых резидентов в рамках автоматического обмена финансовой информацией с другими странами. За 2025 г. ведомство получило такие данные от более чем 50 государств-партнеров, сообщил представитель ФНС. Объем передаваемых в адрес России сведений не сократился, добавил он. Согласно действующему приказу ФНС об автообмене, Россия сотрудничает в этой области с 71 страной, в числе которых, например, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Австралия, Монако, и девятью территориями (например, с Гонконгом и Фарерскими островами). Автообмен с европейскими странами прекратился в 2024 г.