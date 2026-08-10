Число валютных нарушений россиян по иностранным счетам сократилось

Подход налоговых органов к контролю за выявлением иностранных счетов россиян в этом году изменился – у физлиц запрашивают больший объем документов и требуют более детальные пояснения, отмечают опрошенные «Ведомостями» юристы и налоговые консультанты. При этом число нарушений в этой сфере снижается, сообщил «Ведомостям» представитель ФНС. В первом полугодии 2026 г. было выявлено на 11% меньше правонарушений, связанных с информированием налоговиков об иностранных счетах, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает он (абсолютные цифры собеседник не привел).