Международные резервы России за неделю сократились на $19,5 млрд
Международные резервы России с 13 по 20 ноября сократились на $19,5 млрд, или на 2,7%, и составили $699,4 млрд. Об этом Банк России сообщил на своем официальном сайте.
В регуляторе пояснили, что снижение резервов произошло в основном из-за отрицательной переоценки активов.
С 30 октября по 6 ноября увеличились на $2,7 млрд, или 0,4%, и достигли $724,3 млрд. По данным ЦБ, рост показателя был обусловлен преимущественно положительной переоценкой активов.
На 1 ноября международные резервы составили $720,912 млрд против $731,76 млрд на 1 октября. За месяц показатель снизился на $10,848 млрд, или на 1,48%. Центробанк отметил, что объем валютных резервов сократился с $430,153 млрд до $428,954 млрд.
6 ноября ЦБ сообщил о сокращении международных резервов за неделю с 23 по 30 октября на $8 млрд до $721,6 млрд. Снижение составило 1,1%. Регулятор объяснил его преимущественно отрицательной переоценкой активов.