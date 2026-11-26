На 1 ноября международные резервы составили $720,912 млрд против $731,76 млрд на 1 октября. За месяц показатель снизился на $10,848 млрд, или на 1,48%. Центробанк отметил, что объем валютных резервов сократился с $430,153 млрд до $428,954 млрд.