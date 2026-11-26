Мишустин также сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) России за отчетный период вырос на 0,8%. Одним из основных драйверов экономического роста остается машиностроение. По словам премьера, расходы бюджета увеличились на 5,4 п.п по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средства были направлены на решение задач в социальной сфере, а также на достижение национальных целей развития, определенных президентом России.