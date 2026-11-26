Мишустин: ненефтегазовые доходы бюджета РФ в 4,5 раза превысили нефтегазовые
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета России в настоящее время почти в 4,5 раза превышают нефтегазовые. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Доходы превысили прогноз и составили более 29,5 трлн рублей. Произошло это за счет роста ненефтегазовых поступлений. Сейчас они почти в четыре с половиной раза превышают нефтегазовые», – сказал глава кабмина.
Мишустин также сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) России за отчетный период вырос на 0,8%. Одним из основных драйверов экономического роста остается машиностроение. По словам премьера, расходы бюджета увеличились на 5,4 п.п по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средства были направлены на решение задач в социальной сфере, а также на достижение национальных целей развития, определенных президентом России.
6 ноября «Ведомости» писали, что федеральный бюджет в октябре получил самые высокие за последние полтора года нефтегазовые доходы (НГД) – 971,2 млрд руб. Год назад показатель был ниже на 8,5% и составил 888,6 млрд. С начала 2026 г. близкие по объему поступления бюджет получил только в июле – 934 млрд руб.