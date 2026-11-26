24 ноября Песков говорил, что Россия пока не понимает, какой вклад европейские страны могли бы внести в процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, европейские страны настаивают на четырехстороннем формате переговоров в Абу-Даби. При этом российская сторона пока не видит «добавленной стоимости» от их участия в мирном процессе.