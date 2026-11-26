Лавров обвинил Европу в противоречивой позиции по переговорам об Украине
Европейские страны добиваются участия в переговорах по Украине, но при этом не считают необходимым долгосрочное урегулирование конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками программы «Диалог во имя будущего» Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
По его словам, европейские государства выступают за немедленное перемирие, однако не связывают его с последующим политическим урегулированием. Лавров утверждает, что после прекращения боевых действий они намерены разместить на Украине свои воинские контингенты и создать военные базы.
Министр отметил, что с такими планами европейские страны требуют включить их в переговорный процесс, который сейчас проходит в формате Россия – США – Украина.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европе сложно претендовать на роль посредника по Украине, ставя перед РФ ультиматум об энергетическом перемирии. Представитель Кремля добавил, что это подтверждает опасения Москвы относительно способности европейских стран занять конструктивную позицию и содействовать мирному процессу в урегулировании конфликта на Украине.
24 ноября Песков говорил, что Россия пока не понимает, какой вклад европейские страны могли бы внести в процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, европейские страны настаивают на четырехстороннем формате переговоров в Абу-Даби. При этом российская сторона пока не видит «добавленной стоимости» от их участия в мирном процессе.