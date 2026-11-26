Песков: Европе сложно претендовать на роль посредника по УкраинеВ Кремле заявили, что РФ не должна соглашаться на энергетическое перемирие
Европе сложно претендовать на роль посредника по Украине, ставя перед РФ улитиматум об энергетическом перемирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.
«Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы и, конечно, с такими ультиматумами претендовать на роль посредников или на роль участников переговоров об урегулировании очень сложно», – сказал Песков (цитата по ИС «Вести»).
Представитель Кремля добавил, что это подтверждает опасения Москвы относительно способности европейских стран занять конструктивную позицию и содействовать мирному процессу в урегулировании конфликта на Украине.