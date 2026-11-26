Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов отметил, что учения проводятся во исполнение соглашения между правительствами РФ и Вьетнама о сотрудничестве в области международной информационной безопасности. По его словам, особое внимание уделяется обмену опытом и выработке согласованных подходов к противодействию современным угрозам в информационном пространстве.