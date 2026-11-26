Россия и Вьетнам провели совместные учения по кибербезопасности
Совместные учения России и Вьетнама по информационной безопасности состоялись 25 ноября. Специалисты двух стран отработали обнаружение компьютерных атак и совместное реагирование на инциденты с использованием киберполигона Ampire компании «Перспективный мониторинг», говорится в сообщении Кибердома, который выступил партнером учений.
Организатором стало Минцифры России, соорганизаторами – МИД России и Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), оператором – Центр ГосСОПКА АО «Перспективный мониторинг». В учениях участвовали шесть команд – по три от каждой страны. В их состав вошли представители национальных центров реагирования на компьютерные инциденты (CERT), центров мониторинга безопасности (SOC) и отраслевые эксперты.
Основными целями стали развитие международного опыта в киберзащите инфраструктуры двух стран от целевых атак, отработка взаимодействия и обмена сведениями при инцидентах, повышение практической готовности к противодействию атакам. Участники продемонстрировали скоординированные действия SOC и CERT, навыки передачи уведомлений в ГосСОПКА и устранения уязвимостей программного обеспечения.
Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов отметил, что учения проводятся во исполнение соглашения между правительствами РФ и Вьетнама о сотрудничестве в области международной информационной безопасности. По его словам, особое внимание уделяется обмену опытом и выработке согласованных подходов к противодействию современным угрозам в информационном пространстве.