Группа стала одним из первых бенефициаров американского MTV – новой на тот момент кабельной сети. Их клипы привлекали внимание операторской работой, полуобнаженными моделями и дорогостоящими съемками в экзотических местах, таких как Шри-Ланка и Антигуа. В 1982–1983 гг. три сингла Duran Duran вошли в пятерку лучших в США. В своих мемуарах Тейлор отмечал, что во время съемок этих видео участники группы часто рисковали жизнью и здоровьем.