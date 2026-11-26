Гитарист Duran Duran Энди Тейлор умер в 65 лет
Гитарист британской рок-группы Duran Duran Энди Тейлор умер. Ему было 65 лет, сообщил коллектив в Instagram
Тейлор скончался после продолжительной борьбы с раком предстательной железы. Он ушел из жизни в кругу семьи 23 ноября.
Энди Тейлор родился 16 февраля 1961 г. Он стал участником Duran Duran в 1980 г. В 1985 г. ушел из коллектива, а в 2001-м – вернулся в Duran Duran. Участвовал в записи альбома Astronaut (2004), но в 2006 г. снова покинул коллектив.
Группа стала одним из первых бенефициаров американского MTV – новой на тот момент кабельной сети. Их клипы привлекали внимание операторской работой, полуобнаженными моделями и дорогостоящими съемками в экзотических местах, таких как Шри-Ланка и Антигуа. В 1982–1983 гг. три сингла Duran Duran вошли в пятерку лучших в США. В своих мемуарах Тейлор отмечал, что во время съемок этих видео участники группы часто рисковали жизнью и здоровьем.