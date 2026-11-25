Наибольший потенциал для крупного бизнеса у технологий, которые меняют производственные процессы полностью: позволяют выпускать больше продукции на прежних ресурсах, создавать новые продукты и снимать ограничения в энергетике, логистике и промышленности. Сочетание искусственного интеллекта, робототехники, новых материалов, биотехнологий и цифрового производства могут стать фундаментом для роста производительности и связать технологический рывок с долгосрочным развитием экономики.