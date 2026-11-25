Отрасли притяженияПочему будущее промышленного развития зависит от формирования новых производственных цепочек
Следующий этап роста российской промышленности будет определяться не столько отдельными успешными проектами, сколько способностью экономики находить синергию между отраслями. Когда спрос одного сектора становится заказом для другого, а технология одного производства открывает возможности для соседнего, рождаются новые цепочки, продукты и рынки.
Наибольший потенциал для крупного бизнеса у технологий, которые меняют производственные процессы полностью: позволяют выпускать больше продукции на прежних ресурсах, создавать новые продукты и снимать ограничения в энергетике, логистике и промышленности. Сочетание искусственного интеллекта, робототехники, новых материалов, биотехнологий и цифрового производства могут стать фундаментом для роста производительности и связать технологический рывок с долгосрочным развитием экономики.