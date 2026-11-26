Из-за подобных практик доля заемщиков с двумя и более действующими займами с ПСК выше 100% годовых не снижается, следует из презентации Кочеткова. На 30 сентября 2026 г. она была 33%, как и двумя годами ранее. На таких заемщиков, указано в презентации, приходится 47% задолженности перед МФО против 48% на 30 сентября 2024 г. По последним данным ЦБ, на конец июня портфель микрозаймов составлял 808 млрд руб.