ЦБ рассказал, как МФО обходят лимиты по займамРегулятор пообещал применять надзорные меры, но рынок видит в этом последнюю возможность удержать граждан от нелегальных кредиторов
Микрофинансовые организации (МФО) открывают клиентам кредитные линии сроком более 1000 лет. Эту практику и еще четыре другие выявил ЦБ: с их помощью компании обходят ограничения по полной стоимости кредита (ПСК) и показателю долговой нагрузки (ПДН), заявил 25 ноября директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
Из-за подобных практик доля заемщиков с двумя и более действующими займами с ПСК выше 100% годовых не снижается, следует из презентации Кочеткова. На 30 сентября 2026 г. она была 33%, как и двумя годами ранее. На таких заемщиков, указано в презентации, приходится 47% задолженности перед МФО против 48% на 30 сентября 2024 г. По последним данным ЦБ, на конец июня портфель микрозаймов составлял 808 млрд руб.