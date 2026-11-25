7 ноября в центре польского Кракова произошла стрельба. Шесть человек погибли, 16 человек пострадали. Как сообщала радиостанция RMF24, по предварительным данным, мужчина открыл огонь из проезжавшего автомобиля. По информации полиции, он стрелял по случайным прохожим.