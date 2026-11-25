В центре Варшавы неизвестный совершил акт самосожжения
Неизвестный мужчина совершил акт самосожжения в центре Варшавы в Польше. Об этом сообщил телеканал Polsat News.
Инцидент произошел около 17:10 по местному времени между зданием министерства культуры и президентским дворцом. Информацию подтвердил пресс-секретарь службы государственной охраны Польши (SOP) Богуслав Пюрковски. На помощь совершившему самосожжение пришли прохожие и сотрудники SOP.
На место прибыли медики, сотрудники полиции и пожарные. Мужчина был доставлен в Военный институт медицины. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.
Полицейские оцепили территорию. Подробности происшествия уточняются.
7 ноября в центре польского Кракова произошла стрельба. Шесть человек погибли, 16 человек пострадали. Как сообщала радиостанция RMF24, по предварительным данным, мужчина открыл огонь из проезжавшего автомобиля. По информации полиции, он стрелял по случайным прохожим.