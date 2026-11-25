Заявление ООО «Гугл» основано на решении суда, вынесенном в рамках дела о банкротстве ООО «Гугл». Арбитражный суд Москвы ранее и вышестоящие суды установили, что изменение формулы распределения выручки по соглашению о перепродаже в 2018 г., после которого доля российского «Гугл» в общей выручке сократилась примерно в 10 раз, было совершено сторонами намеренно с тем, чтобы эффективно выводить из России всю текущую и даже будущую выручку, что было реализовано в конечном счете платежами 2022 года и привело в итоге к банкротству российского ООО «Гугл».