Во Франции арестовали активы Google на 1,9 млрд евроОбеспечительные меры приняты по иску российской «дочки» корпорации
Google France 25 ноября получило уведомление об обеспечительном аресте в пользу ООО «Гугл», обратили внимание «Ведомости». Компания получила подлежащий немедленному исполнению приказ об аресте ее активов и финансовых обязательств на сумму 1,9 млрд евро перед основным поставщиком рекламных и ряда иных продуктов группы Alphabet – компании Google Ireland Limited, пишут Le Figaro и AFP.
Арест наложен в связи с предстоящим рассмотрением Парижским судом заявления ООО «Гугл» о приведении в исполнение решения Арбитражного суда Москвы о взыскании незаконно полученных 1,9 млрд евро (эквивалент 170 млрд руб.).
Заявление ООО «Гугл» основано на решении суда, вынесенном в рамках дела о банкротстве ООО «Гугл». Арбитражный суд Москвы ранее и вышестоящие суды установили, что изменение формулы распределения выручки по соглашению о перепродаже в 2018 г., после которого доля российского «Гугл» в общей выручке сократилась примерно в 10 раз, было совершено сторонами намеренно с тем, чтобы эффективно выводить из России всю текущую и даже будущую выручку, что было реализовано в конечном счете платежами 2022 года и привело в итоге к банкротству российского ООО «Гугл».
Арест наложен в качестве обеспечительной меры, чтобы предотвратить неправомерные попытки Google противодействовать исполнению решения и перевести права требования к французской Google France на других лиц в контуре Google.
По мнению французского адвоката ООО «Гугл» Уильяма Жюли (William Julié), результат рассмотрения заявления выходит за рамки обычного коммерческого спора. «Аналогичные проблемы вымывания выручки национальной компании группы могут произойти в любой юрисдикции. Соответственно, это не просто отдельная сделка, но и лакмусовая бумажка на предмет наличия в правопорядке механизмов привлечения к ответственности компаний американского бигтеха (GAFAM) за действия дочернего юридического лица», – сказал он.
Как напомнил «Ведомостям» партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян, данное решение является уже вторым, вынесенным в отношении иностранных компаний Google, заявления о признании которых поданы более чем в 10 иностранных юрисдикциях. По первому из заявлений по делу о выводе дивидендов в ряде юрисдикций были получены обеспечительные меры. Кроме того, на текущую дату судом первой инстанции – Арбитражным судом Москвы – вынесено решение о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам российского лица ряда компаний группы Google, включая американскую Google LLC и ирландскую Google Ireland. Потенциальный размер такой ответственности перекрывает капитализацию Alphabet и в случае признания российского судебного решения в иных юрисдикциях может быть основанием как минимум локального банкротства группы Google в соответствующих юрисдикциях.
Следующим этапом станет рассмотрение судом Парижа заявления ООО «Гугл» по существу. Google France и Google Ireland Limited могут обжаловать наложенный арест в суде, пояснил адвокат. В случае же удовлетворения заявления ООО «Гугл» на арестованное имущество будет обращено взыскание, а деньги поступят для удовлетворения требований российских кредиторов.