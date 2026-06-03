В Бельгии арестовали активы Google на 115 млн евро по иску российской «дочки»

Координатор международной команды юристов по проекту, партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян напомнил, что спор вокруг дивидендов является лишь частью претензий к Google. В рамках дела о банкротстве ООО «Гугл» также оспаривается вывод денежных средств из России после 2018 г. по ряду сделок на общую сумму более 160 млрд руб (около $2,2 млрд). По его словам, из-за отсутствия значимых активов Google на территории России российские судебные решения впоследствии могут быть предъявлены к исполнению в зарубежных юрисдикциях, где присутствует имущество корпорации.