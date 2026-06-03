В Бельгии арестовали активы Google на 115 млн евро по иску российской «дочки»Арестованные средства могут пойти на расчеты с кредиторами ООО «Гугл»
Суд в Бельгии наложил арест на имущество Google Belgium на сумму 115 млн евро (около 10 млрд руб.) по заявлению российского ООО «Гугл», которое добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании средств с материнских структур американской корпорации, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с решением.
Речь идет о взыскании дивидендов, которые, по версии российского суда, были выведены из ООО «Гугл» незадолго до начала процедуры банкротства компании, пояснил собеседник. Суд в Москве пришел к выводу, что выплата дивидендов была произведена с целью уклонения от расчетов с кредиторами.
Арест имущества Google Belgium был наложен в качестве обеспечительной меры. По словам представителей российской стороны, это должно предотвратить возможные попытки реструктуризации или банкротства бельгийского подразделения до завершения судебного процесса.
Бельгийский адвокат ООО «Гугл» Майкл де Бук заявил «Ведомостям», что дело выходит за рамки обычного корпоративного спора. «Это не просто дело о банкротстве дочерней компании в России. Спор демонстрирует пределы моральной и юридической ответственности глобальных компаний, действующих на рынках суверенных стран, будь то Россия, Франция или Бельгия. Необходимо действовать везде, где можно найти активы «Гугл», для исполнения решения российского суда», – сказал он.
Координатор международной команды юристов по проекту, партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян напомнил, что спор вокруг дивидендов является лишь частью претензий к Google. В рамках дела о банкротстве ООО «Гугл» также оспаривается вывод денежных средств из России после 2018 г. по ряду сделок на общую сумму более 160 млрд руб (около $2,2 млрд). По его словам, из-за отсутствия значимых активов Google на территории России российские судебные решения впоследствии могут быть предъявлены к исполнению в зарубежных юрисдикциях, где присутствует имущество корпорации.
ООО «Гугл» также инициировало процедуры признания и исполнения российских судебных решений более чем в десяти странах мира. 1 июня суд первой инстанции Мадрида подтвердил свою юрисдикцию для рассмотрения соответствующего заявления конкурсного управляющего российской компании.
Следующим этапом станет рассмотрение бельгийским судом требований ООО «Гугл» по существу. Google Belgium и Google International LLC имеют право обжаловать арест имущества. Если же бельгийский суд признает российское решение и удовлетворит заявление, взыскание может быть обращено на арестованные активы, а полученные средства направлены на расчеты с кредиторами российского ООО «Гугл».
В декабре 2025 г. Парижский суд также вынес приказ об аресте 100% акций компании Google France по заявлению конкурсного управляющего российской «дочки» Google. Сумма выплаченных дивидендов составила 112 млн евро. В октябре того же года Верховный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) принял аналогичное решение.