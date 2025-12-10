Французский суд арестовал имущество Google France по просьбе российской «дочки»

Зурабян пояснил, что, кроме дивидендов, в деле о банкротстве ООО «Гугл» оспариваются и другие выводы денежных средств из России после 2018 г. на сумму более 140 млрд руб. Поскольку активов у Google в России нет, российские решения будут предъявляться к исполнению в зарубежных юрисдикциях. Следующим этапом станет рассмотрение судом Парижа заявления «дочки» по существу, объяснил Зурабян. По его словам, в случае удовлетворения заявления «Гугл» на арестованное имущество будет обращено взыскание, а деньги поступят для удовлетворения требований российских кредиторов.