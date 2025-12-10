Французский суд арестовал имущество Google France по просьбе российской «дочки»Решение принято в связи с определением арбитража о взыскании 112 млн евро с материнской структуры
Парижский суд вынес приказ об аресте 100% акций компании Google France по заявлению конкурсного управляющего российской «дочки» Google (ООО «Гугл»). Приказ подлежит немедленному исполнению и был направлен для реализации судебным исполнителям Франции, сообщил «Ведомостям» партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян, представляющий интересы конкурсного управляющего ООО «Гугл».
По его словам, основанием для ареста стала необходимость обеспечения исполнения решения Арбитражного суда Москвы по делу о банкротстве ООО «Гугл». Российский суд признал выплату дивидендов материнской компании Google International LLC незаконной, поскольку она была совершена незадолго до признания должника неплатежеспособным и нанесла ущерб кредиторам. Сумма дивидендов составила 112 млн евро, что эквивалентно приблизительно 10 млрд руб. Российский арбитраж установил, что вывод средств был умышленным и направленным на уклонение от исполнения обязательств перед работниками, поставщиками и клиентами.
Французский суд наложил арест на акции Google France как обеспечительную меру до рассмотрения заявления о признании и исполнении российского судебного акта. По мнению французского адвоката «Гугл» Уильяма Жюли, мера принята для того, чтобы исключить риск повторения сценария с ликвидацией российской «дочки». Он отметил, что спор выходит за рамки обычного хозяйственного дела и поднимает вопросы ответственности компании американского бигтеха за действия дочерних компаний, а также способности национальных судебных систем обеспечивать соблюдение закона крупными корпорациями.
Зурабян пояснил, что, кроме дивидендов, в деле о банкротстве ООО «Гугл» оспариваются и другие выводы денежных средств из России после 2018 г. на сумму более 140 млрд руб. Поскольку активов у Google в России нет, российские решения будут предъявляться к исполнению в зарубежных юрисдикциях. Следующим этапом станет рассмотрение судом Парижа заявления «дочки» по существу, объяснил Зурабян. По его словам, в случае удовлетворения заявления «Гугл» на арестованное имущество будет обращено взыскание, а деньги поступят для удовлетворения требований российских кредиторов.
Компания Google France является единственным акционером Google International LLC и занимается продажей и перепродажей рекламных услуг Google в Европе. В 2024 г. ее выручка во Франции составила 1,31 млрд евро, а экспорт – 434,7 млн евро. Расходы на исследования и разработки в 2024 г. достигли 148,8 млн евро, материальные активы компании оцениваются в 413,8 млн евро, включая землю, здания и оборудование. Дебиторская задолженность составила 526,2 млн евро.
В октябре Верховный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) впервые вынес решение в поддержку исполнения московского арбитражного акта в пользу российской «дочки» Google по делу о ее банкротстве, сообщали «Ведомости». Ранее, в апреле 2024 г., конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский подал заявление о признании недействительной выплаты дивидендов материнской компании Google International LLC. Основанием для иска стала статья 61.2 закона о банкротстве, регулирующая «вредоносные сделки».
Как рассказывал Зурабян, оспариваемый платеж был проведен сразу после вступления в силу решения московского арбитража, обязывающего Google разблокировать YouTube-аккаунт НАО «Царьград-медиа» в декабре 2021 г. Судебный акт предусматривал начисление неустойки, избежать уплаты которой Google пытался, обнуляя свой счет через перевод дивидендов за границу, объяснил он. Конкурсный управляющий требовал вернуть в конкурсную массу как саму сумму дивидендов, так и связанные с их выплатой налоги, общая сумма которых составила 10 млрд руб. В 2024 г. Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил эти требования.