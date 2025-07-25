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Главная / Общество /

Google грозит по 65 млрд рублей за каждый иск в арбитраже США

Корпорация продолжала судиться в Калифорнии и требовала запретить банкротство ООО «Гугл» в России
Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование о запрете Google Ireland Limited продолжать разбирательство в судах Американской арбитражной ассоциации по делам, связанным с оспариванием конкурсным управляющим Валерием Таляровским сделок в деле о банкротстве ООО «Гугл» и привлечением к субсидиарной ответственности. Это следует из определения суда (есть в распоряжении «Ведомостей»). За каждое судебное разбирательство с ирландского офиса Google могут взыскать по 65,08 млрд руб.

Согласно решению суда, обеспечительные меры в виде запрета разбирательства Google Ireland Limited являются обоснованными, поскольку ирландский офис корпорации продолжил разбирательство в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии, несмотря на уже действующий запрет, принятый ранее. По оценкам суда, приведение в исполнение судебных актов иностранного арбитража до рассмотрения дела по существу приведет к убыткам для ООО «Гугл», которое «фактически лишится возможности осуществлять законную деятельность по банкротству».

Как следует из заявления конкурсного управляющего Таляровского, Google Ireland Limited настаивала на том, что его заявления об оспаривании сделок должны быть рассмотрены не банкротным судом, то есть Арбитражным судом Москвы, а иностранным коммерческим арбитражем. Таляровский указывает, что это невозможно в связи с западными санкциями и действиями Google. При этом вопросы оспаривания сделок по банкротным основаниям и привлечения к субсидиарной ответственности не могут быть рассмотрены каким-либо коммерческим арбитражем и относятся к исключительной компетенции государственного суда.

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Политика / Международные отношения

«Банкротство [ООО «Гугл»] обусловлено следованием головными компаниями (Google International LLC и Google LLC) зарубежным антироссийским санкциям, исходя из которых компании Google произвели незаконные блокировки YouTube-каналов ряда российских СМИ – текущих кредиторов», – отмечает Таляровский. Кроме того, требования Российской Федерации также основаны на «грубом нарушении компаниями Google российского антимонопольного законодательства, а также законодательства, регулирующего деятельность СМИ в сети интернет».

В январе Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде запрета Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния. Это произошло после того, как Google обратилась в калифорнийский суд с заявлением о запрете ООО «Гугл» участвовать в рамках дела о банкротстве, которое рассматривает столичный арбитраж.

Как пояснил «Ведомостям» партнер Art de Lex Артур Зурабян, сумма взыскания в размере 65,08 млрд руб. составляет 50% от размера денежных требований конкурсного управляющего ООО «Гугл» в рамках обособленных споров об оспаривании платежей, совершенных в пользу Google Ireland Limited в рамках разбирательств от 2009 и 2018 гг.

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