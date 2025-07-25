Google грозит по 65 млрд рублей за каждый иск в арбитраже США

Как следует из заявления конкурсного управляющего Таляровского, Google Ireland Limited настаивала на том, что его заявления об оспаривании сделок должны быть рассмотрены не банкротным судом, то есть Арбитражным судом Москвы, а иностранным коммерческим арбитражем. Таляровский указывает, что это невозможно в связи с западными санкциями и действиями Google. При этом вопросы оспаривания сделок по банкротным основаниям и привлечения к субсидиарной ответственности не могут быть рассмотрены каким-либо коммерческим арбитражем и относятся к исключительной компетенции государственного суда.