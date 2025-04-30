Юристы заявили, что требования СМИ к Google превысили капитализацию компании

Юристы заявили, что требования СМИ к Google превысили капитализацию компанииВ мае суд в Калифорнии может запретить медиа из РФ продолжать процессы за рубежом
Суд в Калифорнии, как ожидается, в мае должен вынести решение по запрету российским медиа продолжать судебные процессы за рубежом, сказал «Ведомостям» представитель защиты СМИ. Компания Alphabet (материнская компания Google) продолжает скрывать от международного инвестиционного сообщества масштаб судебных процессов, возбужденных по искам российских телеканалов, которые уже давно вышли за пределы РФ и грозят обращением взыскания на активы Google по всему миру. Об этом «Ведомостям» рассказал партнер юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян. По его словам, в январе 2025 г. общая сумма денежных требований 17 российских телеканалов к компаниям Google достигла сумм, превышающих капитализацию Alphabet.
Все началось, говорит юрист, еще в 2020 г., когда НАО «Царьград медиа» подало иск против ООО «Гугл», Google Ireland Ltd. и Google LLC о восстановлении доступа к заблокированному аккаунту в сервисах «Гугла», включая монетизацию рекламы на канале «TsargradTV». Требование канала было удовлетворено, суд также наложил неустойку за неисполнение решения, сумма которого за каждую неделю неисполнения увеличивается вдвое. Впоследствии, продолжает Зурабян, за иском «Царьграда» последовали иски десятков других телеканалов, чьи требования были также удовлетворены и включены в реестр требований кредиторов ООО «Гугл», с 2023 г. находящегося в процедуре конкурсного производства.
Как ранее писали «Ведомости», параллельно с этим в рамках дела о банкротстве ООО «Гугл» рассматриваются заявления конкурсного управляющего о привлечении Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Ltd. и бывших руководителей ООО «Гугл» к субсидиарной ответственности, а также об оспаривании платежей в пользу Google Ireland Ltd. на сумму свыше 300 млрд руб. Зурабян пояснил, что с ноября 2023 г. в ряде судов иностранных юрисдикций были возбуждены производства по приведению в исполнение российских судебных актов о взыскании с компаний Гугла сумм неустоек. Например, говорит он, такие процессы были инициированы в Алжире, Египте, Венгрии, Кыргызстане, Сербии, Испании, ЮАР, Турции и Вьетнаме. В марте прошлого года суд ЮАР даже арестовал местные активы Google LLC, поделился юрист.
Тем не менее, сетует Зурабян, в глазах компании Alphabet эти процессы, по всей видимости, недостаточно существенны для включения их в свои финансовые отчеты, которые публикуются, в первую очередь, в интересах ее акционеров, инвесторов и прочих заинтересованных лиц.
Он привел в пример отчет за I квартал 2022 г., где упомянуты некие «юридические вопросы, связанные с Россией», которые, по мнению Alphabet, не повлекут каких-либо значительных последствий для бизнеса и финансового состояния компании. В дальнейшем, рассказывает Зурабян, на протяжении трех лет эта формулировка не менялась, при том что сумма неустоек (астрентов) по искам российских медиа уже превышает капитализацию Alphabet.
«Существование же производств по приведению решений в исполнение компанией попросту игнорируется», – сказал он. Сейчас же в последнем из отчетов за I квартал 2025 г. масштаб судебных процессов и само их наличие хотя бы в малой степени детализации – компания вновь сокрыла, добавил юрист.
В августе 2024 г. Google обратилась в Высокий суд Лондона и в суд Калифорнии для принятия мер по запрету российским телеканалам инициировать и продолжать начатые в иностранных судах производства по приведению в исполнение решений о взыскании астрента. Еще одно обращение от Google поступило с требованием о принятии мер по запрету конкурсному управляющему инициировать и продолжать в российских судах дела против Google Ireland Ltd., в том числе в рамках дела о банкротстве ООО «Гугл». При этом, по словам Зурабяна, в процессуальных документах в английском и американском судах представители Google называют действия телеканалов «агрессивным вовлечением компаний группы Google в противостояние с Кремлем, глобальной кампанией по исполнению российских судебных актов» и признают, что «видят реальный риск обращения взыскания на активы компании в разных юрисдикциях мира».
На это явно намеренное умолчание о судебных процессах в финансовых отчетах Alphabet обратили внимание российские медиа, – от имени которых их адвокатами в Южно-Африканской Республике была подана жалоба в SEC (Федеральную комиссию по ценным бумагам и биржам США) с просьбой дать квалификацию фактам фальсификации отчетности со стороны Alphabet и привлечении к ответственности, предусмотренной законодательством США. Жалоба находится на рассмотрении SEC.
23 апреля Арбитражный суд Москвы вынес долгожданное для всех кредиторов банкрота ООО «Гугл» решение о запрете ирландской компании Google Ireland Limited (GIL) продолжать разбирательства в суде штата Калифорния. Российский суд также установил судебную неустойку в пользу Russia Today (АНО «ТВ Новости») в размере 1 млрд руб. Эта сумма будет взыскана с GIL, если она продолжит судиться в Америке. По сути, решение о запрете продолжать разбирательство в американском суде стало ответом России на беспрецедентное решение суда в Калифорнии.
22 января «Ведомости» писали, что Высокий суд Англии и Уэльса принял постановление, запрещающее трем российским СМИ – Russia Today, «Спасу» и «Царьграду» – инициировать новые или продолжать существующие судебные процессы против Google по вопросу блокировки их YouТube-каналов. Суд установил, что такие дела могут рассматриваться только в юрисдикциях США или Великобритании, сообщала юридическая фирма Art de Lex, которая представляет интересы российской прессы. Судебные разбирательства по данному вопросу, включая подготовку арестов активов Google в разных странах, касались действий российских СМИ, которые квалифицировались Google как «системная, незаконная и несправедливая деятельность по отъему активов по всему миру».
Один из основных доводов российских СМИ заключался в том, что представители Google могли обратиться за антиисковым запретом в английский суд в 2020 г. или 2021 г., когда споры в российских судах относительно восстановления YouТube-каналов находились на начальной стадии, но не в 2024 г., когда решения российских судов были уже вынесены и проверены вышестоящими инстанциями. Компания Google принимала участие в рассмотрении дел в России и использовала все процессуальные права. В ответ на это Google заявила, что прибыль, получаемая ею в России, перекрывает возможные риски от судебных процессов, а также что компания не желала обострять отношения с Россией.