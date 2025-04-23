Суд в РФ исключил возможность продолжать процесс по делу Google в США

Суд в РФ исключил возможность продолжать процесс по делу Google в СШАРоссийский суд также взыскал неустойку в пользу Russia Today в размере 1 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы 23 апреля вынес долгожданное для всех кредиторов банкрота ООО «Гугл» решение о запрете ирландской компании Google Ireland Limited (GIL) продолжать разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния (США). Об этом рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с ходом процесса. Кроме того, российский суд также установил судебную неустойку в пользу Russia Today (АНО «ТВ Новости») в размере 1 млрд руб. Эта сумма будет взыскана с GIL, если она продолжит судиться в Америке, сказал собеседник. В конце января «Ведомости» писали, что московский арбитраж принял обеспечительные меры в виде запрета GIL продолжать антиисковые разбирательства. По сути это стало ответом России на беспрецедентное решение американского суда, говорил один из собеседников.
Все началось с того, что 24 января Google Ireland Limited обратилась в калифорнийский суд с заявлением о запрете ООО «Гугл», его конкурсному управляющему и его представителям участвовать в рамках дела о банкротстве, которое рассматривает Арбитражный суд Москвы. А уже 27 января по американскому делу были приняты предварительные обеспечительные меры, направленные против конкурсного управляющего ООО «Гугл» и его представителей и запрещающие указанным лицам представление интересов в российском деле о банкротстве как минимум по двум обособленным спорам – по привлечению к субсидиарной ответственности и по оспариванию сделки российского должника с GIL по правилам закона о банкротстве, пояснил источник.
Представители из юридической фирмы Art de Lex подтвердили «Ведомостям» факт принятия такого решения по заявлению АНО «ТВ-новости» (Russia today). Юристы отметили, что, как с точки зрения финансового аспекта, так и с точки зрения возможного последующего исполнения в других юрисдикциях данные обособленные споры являются наиболее значимыми для кредиторов ООО «Гугл» и дела о банкротстве в целом.
Оспариваемая сделка с GIL, по их словам, касается изменения модели трансфертного ценообразования, когда в 2018 г. без какого-либо обоснования доля ООО «Гугл» в распределении российской выручки сократилась с 20 до менее чем 3 %, то есть почти в 7 раз. В денежном выражении оспаривание касается платежей на сумму свыше 300 млрд руб., оценили юристы. Кроме того, указывают в Art de Lex, субсидиарная ответственность по сумме охватывает весь реестр требований кредиторов ООО «Гугл», включая ранее оспоренные сделки по выплате по дивидендам на сумму свыше $100 млн. С учетом требований по астренту в пользу российских СМИ, начисление которого на текущую дату ограничено датой открытия конкурсного производства, под риском находится весь объем активов группы Alphabet, капитализация которой составляет порядка $3 трлн.
При этом даже после принятия обеспечительных мер арбитражным судом в Москве по запрету продолжать разбирательство в нарушение принятых в «Деле о банкротстве» и «Российском деле» обеспечительных мер GIL продолжает «Американское дело», обратили внимание юристы. В Art de Lex напомнили, что АНО «ТВ-Новости» является кредитором ООО «Гугл», и, соответственно, заинтересовано в рассмотрении перечисленных заявлений конкурсного управляющего в рамках дела о банкротстве. В отношении АНО «ТВ-Новости» введены ограничительные меры (санкции) недружественных государств, тогда как факт инициирования Американского дела подтверждается материалами дела и не оспаривается GIL. То есть имеются все предусмотренные основания для применения ст. 248.2 АПК РФ (запрет инициировать или продолжать разбирательство по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера).
Источник «Ведомостей» говорит, что, согласно имеющейся информации, финальное решение по «Американскому делу» может быть вынесено в любой момент, начиная с 24 апреля 2025 г., после чего судебный акт по «Российскому делу» может быть фактически неисполнимым.
Как ранее говорил «Ведомостям» партнер юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян, российский суд ожидаемо подтвердил свою компетенцию рассматривать банкротные дела в отношении российских компаний – о решении с обеспечительными мерами в виде запрета продолжать разбирательство в Калифорнии. По его мнению, иное было бы «очень странно».
22 января «Ведомости» писали, что Высокий суд Англии и Уэльса принял постановление, запрещающее трем российским СМИ – Russia Today, «Спасу» и «Царьграду» – инициировать новые или продолжать существующие судебные процессы против Google по вопросу блокировки их YouТube-каналов. Суд установил, что такие дела могут рассматриваться только в юрисдикциях США или Великобритании, сообщала юридическая фирма Art de Lex, которая представляет интересы российской прессы.
Судебные разбирательства по данному вопросу, включая подготовку арестов активов Google в разных странах, касались действий российских СМИ, которые квалифицировались Google как «системная, незаконная и несправедливая деятельность по отъему активов по всему миру».
Один из основных доводов российских СМИ заключался в том, что представители Google могли обратиться за антиисковым запретом в английский суд в 2020 г. или 2021 г., когда споры в российских судах относительно восстановления YouТube-каналов находились на начальной стадии, но не в 2024 г., когда решения российских судов были уже вынесены и проверены вышестоящими инстанциями. Компания Google принимала участие в рассмотрении дел в России и использовала все процессуальные права. В ответ на это Google заявила, что прибыль, получаемая ею в России, перекрывает возможные риски от судебных процессов, а также что компания не желала обострять отношения с Россией.
В Art de Lex отметили, что в отсутствие правовых аргументов суд вынужден был оперировать политическими доводами заявителей. В частности, было заявлено, что своевременное обращение за антиисковым запретом было бессмысленно, так как российские суды все равно его проигнорировали бы. Также утверждалось, что ответчики-СМИ имеют тесную связь с российским государством, а размер астрента (не включая «Царьград») составляет 1,85 октиллиона фунтов, что в 20 трлн раз больше ВВП всех экономик мира. Инициирование производств по признанию решений в иностранных государствах рассматривалось как риск повторного применения астрента.
Зурабян также ранее рассказывал, что сейчас идет параллельный процесс в США, где слушания еще продолжаются. В конце августа 2024 г. «Ведомости» писали, что в окружном суде Калифорнии состоится первое слушание по иску Google к телеканалам RT, «Спас» и «Царьград» с требованием о введении антиисковых запретов из-за принятия решения российских инстанций о разблокировке их YouTube-каналов (сервис принадлежит Google). Исполнение решения российского суда «нарушит принципы надлежащей правовой процедуры», цитировала 20 августа 2024 г. газета The Telegraph содержание искового заявления Google.
Американская компания добивается судебного решения (anti-enforcement claims), которое не позволило бы иностранным компаниям в будущем предъявлять претензии Google за пределами США и Британии. Инициированный американской компанией судебный процесс в Калифорнии направлен на блокирование активности российских компаний в зарубежных юрисдикциях, где сейчас происходит исполнение судебных решений, рассказывал адвокат.
Российские СМИ уже обращались в судебные инстанции Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египта, Алжира, Сербии, Вьетнама, Киргизии и др. по признанию и приведению в исполнение своих российских судебных решений против компаний Google за рубежом после того, как иски против «Гугл» в России были удовлетворены и его признали банкротом. По словам Зурабяна, нынешние действия американцев могут быть обусловлены тем, что материнская компания Google – Alphabet (организация признана нежелательной на территории РФ) – в своей публичной отчетности долгое время не отражает информацию о судебных процессах, которые поставили под риск ее активы за рубежом.
В начале декабря 2024 г. владеющая российским телеканалом «Спас» НКО «Фонд православного телевидения» направила в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявление с обвинением материнской компании Google в неисполнении обязательств по раскрытию информации в рамках публичной отчетности.