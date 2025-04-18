Генпрокуратура требует запретить судиться Wintershall Dea в арбитраже Гааги«Ведомости» узнали подробности искового заявления
Генеральная прокуратура обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд Москвы к бывшей крупнейшей нефтегазовой немецкой компании Wintershall Dea, а также юридической фирме Aurelius Cotta и трем юристам – Шарлю Понсе, Хамиду Гарави и Олуфунке Адекои. Речь в иске, как рассказали источники «Ведомостей», о запрете продолжать судебное разбирательство против России в международном арбитраже при Постоянной палате третейского суда (Гаага, Нидерланды) на основании договора к Энергетической хартии. В случае нарушения запрета надзорное ведомство просит присудить в пользу РФ по 7,5 млрд евро и взыскать их с ответчиков. В качестве третьих лиц по иску заявлены ОАО «Газпром», Минэнерго России и Постоянная палата третейского суда.
В середине декабря 2024 г. в российский МИД поступило уведомление от имени немецкой корпорации Wintershall Dea об открытии арбитражного разбирательства против России. Спор был инициирован на основании положения договора к Энергетической хартии (г. Лиссабон, 1994 г.), который Россией не ратифицирован и не применялся. Общая сумма требований составляет не менее 7,5 млрд евро.
По словам собеседника «Ведомостей», корпорация Wintershall Dea с 2004 г. вместе с ПАО «Газпром» осваивала Уренгойское месторождение газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Корпорация выполняла функции оператора нескольких участков этого энергопроекта. Wintershall Dea владела 50% АО «Ачимгаз», 25,01% АО «Ачим сбыт» и 25% ООО «Ачим девелопмент», а остальные активы обществ находились в собственности группы компаний ПАО «Газпром». В 2007 г. корпорация совместно с ПАО «Газпром» занималась разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения в том же автономном округе. В итоге корпорация утверждает, сотрудничество было прекращено из-за указов президента Владимира Путина о невозможности вести бизнес в России, а ее инвестиции в добычу полезных ископаемых подверглись экспроприации.
При этом в иске Генпрокуратуры говорится, что проверка изложенных в арбитражном уведомлении Wintershall Dea доводов показала, что они являются надуманными и не соответствуют действительности. Более того, в 2022 г. корпорация решила прекратить сотрудничество и присоединиться к западным санкциям. По сути, говорит источник «Ведомостей», немецкая компания не только поддержала санкции, но и приступила к их реализации, отказавшись от коммерческой деятельности в России исключительно по политическим, а не экономическим мотивам, в том числе в ущерб интересам своих акционеров и инвесторов. В Генпрокуратуре подчеркивают, что, публично осудив действия России и объявив об уходе, корпорация нарушила взятые на себя обязательства по энергопроектам. А теперь пытается подменить обстоятельства и выставляет себя «жертвой», говорится в иске.
В сентябре 2023 г. Wintershall Dea объявила, что к середине 2024 г. юридически отделит международный бизнес в области разведки и добычи полезных ископаемых, а также деятельность по управлению выбросами углерода и водорода от всех совместных предприятий с российским участием. Решение затрагивало доли в совместных предприятиях в России, а также доли в Wintershall AG в Ливии (51% акций), Wintershall Noordzee BV в Нидерландах (50% акций) и Nord Stream AG (15,5% акций).
В начале сентября 2023 г. Путин продлил для «Газпрома» ограничения на покупку газа у Wintershall и OMV по ценам выше объявленной предельной стоимости, которые были введены 22 декабря 2022 г. в ответ на действия недружественных стран. Как заявлял в прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Wintershall Dea и OMV, Россия не начинала процесс изъятия активов иностранных компаний.
В июне прошлого года правительство РФ постановило создать российские юридические лица для управления Южно-русским нефтегазоконденсатным месторождением в рамках специальных экономических мер. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно постановлению, создаются «Севернефтегазпром» с местом нахождения в Новом Уренгое, а также «Газпром ЮРГМ девелопмент» и «Газпром ЮРГМ трейдинг» в Санкт-Петербурге. Постановлением также установлен размер уставных капиталов компаний, назначены генеральные директора, а также уставы и правила проведения оценки, подготовки предложений к приобретению и продаже долей.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован в декабре 2023 г. Планировалось создать ООО, которым будут переданы все права, активы и обязанности совместных предприятий «Газпрома» с немецкой компанией Wintershall Dea и австрийской OMV.
Wintershall Dea участвовала в проекте газопровода «Северный поток – 2» (Nord Stream 2 AG). Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom International Projects LLC, но акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 млрд евро. Остальные 50% были профинансированы «Газпромом». Wintershall Dea – крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Была образована в 2019 г. в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.