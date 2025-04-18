Генпрокуратура требует запретить судиться Wintershall Dea в арбитраже Гааги

При этом в иске Генпрокуратуры говорится, что проверка изложенных в арбитражном уведомлении Wintershall Dea доводов показала, что они являются надуманными и не соответствуют действительности. Более того, в 2022 г. корпорация решила прекратить сотрудничество и присоединиться к западным санкциям. По сути, говорит источник «Ведомостей», немецкая компания не только поддержала санкции, но и приступила к их реализации, отказавшись от коммерческой деятельности в России исключительно по политическим, а не экономическим мотивам, в том числе в ущерб интересам своих акционеров и инвесторов. В Генпрокуратуре подчеркивают, что, публично осудив действия России и объявив об уходе, корпорация нарушила взятые на себя обязательства по энергопроектам. А теперь пытается подменить обстоятельства и выставляет себя «жертвой», говорится в иске.