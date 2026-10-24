Посольство России в Иране опровергло сообщения об эвакуации людей с АЭС «Бушер»
Посольство России в Иране опровергло информацию об эвакуации дипперсонала и специалистов АЭС «Бушер». Заявление опубликовано в Telegram-канале дипломатического представительства.
«Ни сотрудники посольства, ни российские специалисты на АЭС «Бушер» никуда не собираются эвакуироваться. Работа продолжается в штатном режиме. Обратные утверждения – дезинформация, источник которой хорошо известен», – заявили в посольстве.
Ложные сообщения об эвакуации распространили 23 октября некоторые телеграм-каналы и агрегаторы. В одном из них говорилось, что «несколько эвакуационных рейсов вывезли российских специалистов-ядерщиков и персонал с объекта на юге Ирана».
Эвакуация людей с АЭС началась 28 февраля после начала войны между Америкой и Ираном. Как сообщал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, после начала боевых действий с площадки АЭС эвакуировали более 700 сотрудников. 29 сентября сообщалось, что «Росатом» начал постепенно возвращать сотрудников на атомную электростанцию. 16 октября стало известно, что «Росатом» восстановит численность сотрудников на АЭС «Бушер» до 200 человек.