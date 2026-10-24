Посольство России в Иране опровергло сообщения об эвакуации людей с АЭС «Бушер»

Эвакуация людей с АЭС началась 28 февраля после начала войны между Америкой и Ираном. Как сообщал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, после начала боевых действий с площадки АЭС эвакуировали более 700 сотрудников. 29 сентября сообщалось, что «Росатом» начал постепенно возвращать сотрудников на атомную электростанцию. 16 октября стало известно, что «Росатом» восстановит численность сотрудников на АЭС «Бушер» до 200 человек.