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«Росатом» восстановит численность сотрудников на АЭС «Бушер» до 200 человек

Наталья Захарова
Ahmad Halabisaz \ TASS
Ahmad Halabisaz \ TASS

«Росатом» продолжает возвращать сотрудников на АЭС «Бушер» в Иране, следующий барьер – 200 человек, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью ИС «Вести».

По его словам, в настоящее время на «Бушере» находятся не только строители, но и работники сервисной компании, которая занимается обслуживанием первого блока станции.

«Он в этих сложных условиях себя продемонстрировал исключительно как устойчивый источник электроэнергии, и мы очень гордимся этой станцией», – сказал Лихачев.

После начала боевых действий в Иране с площадки АЭС эвакуировали более 700 сотрудников. Никто из них не пострадал. Сейчас госкорпорация продолжает возвращать специалистов на станцию.

11 октября Лихачев сообщил, что на площадке АЭС работают 135 российских инженерно-технических специалистов. Они задействованы на двух строящихся и одном действующем энергоблоках станции.

29 сентября глава «Росатома» рассказал о возвращении 80 сотрудников, занятых на строительстве второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер». Тогда он заявил о намерении госкорпорации продолжать наращивать численность персонала. Работа по строительству блоков возобновилась 22 сентября.

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