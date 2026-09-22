Посол Ирана подтвердил возобновление стройки блоков АЭС «Бушер» после паузы

Кроме того, сообщил «Ведомостям» посол Ирана, продолжается работа по реализации оговоренного в российско-иранском меморандуме сентября 2025 г. проекта строительства второй АЭС большой мощности – «Хормоз» в провинции Хормозган на берегу стратегического для мировой логистики и энергетики Ормузского пролива. Стоимость четырехблочной станции российского дизайна мощностью около 5000 мВт и предположительно с серийными блоками ВВЭР-1200 иранская сторона оценивала в сентябре 2025 г. в $25 млрд. В июне – июле 2026 г. в Москве прошли встречи профильных экспертов и дипломатов обеих стран для детального согласования коммерческих условий и контрактных обязательств по проекту.