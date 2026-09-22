Посол Ирана подтвердил возобновление стройки блоков АЭС «Бушер» после паузы

Посол Ирана подтвердил возобновление стройки блоков АЭС «Бушер» после паузыВ работе по новой АЭС «Хормоз» с Россией «активирован» и иранский бизнес, сказал посол
Работа на площадке строительства «Росатомом» второго и третьего энергоблоков атомной электростанции «Бушер» в Иране возобновилась после перерыва, вызванного военной операцией и ударами США и Израиля рядом с площадкой. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.
По его словам, военная обстановка «привела к задержкам в исполнении работы», но сейчас «воля для завершения этих проектов есть». «Когда война началась, наши русские коллеги вывезли часть своего персонала в Россию. Но сейчас большая часть вернулась на площадку. И в данный момент проект [вновь] реализуется», – сказал Джалали. Он подчеркнул: «Мы вместе работаем над этими проектами, проект развивается».
Ранее в августе «Росатом» подтвердил возвращение на площадку АЭС «Бушер» 2200 его специалистов и анонсировал возобновление работы по возведению второго и третьего энергоблоков. На тот момент, по словам директора госкорпорации Алексея Лихачева, реактор для второго энергоблока был готов более чем на 60%, парогенераторы изготовлены на 50%, а для третьего энергоблока по состоянию на август шла отливка и ковка заготовок оборудования.
Всего район расположения АЭС «Бушер» подвергался атакам четыре раза: 17 марта, 24 марта, 27 марта и 4 апреля. Как сообщала Организация по атомной энергии Ирана, 4 апреля снаряд попал в ограждение станции, погиб один человек. А 15 апреля большая часть, кроме 20 сотрудников «Росатома», была эвакуирована из Ирана.
Вряд ли пятимесячная задержка в строительстве двух возводимых блоков «Бушера» из-за эвакуации российских специалистов внесет какой-то значимый вклад на фоне общей обстановки в Иране и регионе, считает главред Atominfo Александр Уваров. По его словам, пока цель для второго блока – 2029 год, «но, наверное, будет сдвиг вправо».
При этом Уваров указывает, что на фоне ситуации в Персидском заливе, Ормузском проливе и неясности того, кто там контролирует обстановку и безопасность судоходства, большие вопросы вызывают вопросы логистики – как на приморскую площадку «Бушера» доставлять оборудование, особенно тяжелое.
«Для его переправки ранее – при строительстве первого блока – использовался именно морской маршрут. Сухопутный путь тоже непростой по геополитике –например, привязан к уровню отношений с Азербайджаном», – говорит эксперт. По нынешним автомобильным дорогам реакторное и силовое оборудование от Каспия через всю страну на юг перевезти вряд ли возможно, считает Уваров.
Кроме того, сообщил «Ведомостям» посол Ирана, продолжается работа по реализации оговоренного в российско-иранском меморандуме сентября 2025 г. проекта строительства второй АЭС большой мощности – «Хормоз» в провинции Хормозган на берегу стратегического для мировой логистики и энергетики Ормузского пролива. Стоимость четырехблочной станции российского дизайна мощностью около 5000 мВт и предположительно с серийными блоками ВВЭР-1200 иранская сторона оценивала в сентябре 2025 г. в $25 млрд. В июне – июле 2026 г. в Москве прошли встречи профильных экспертов и дипломатов обеих стран для детального согласования коммерческих условий и контрактных обязательств по проекту.
Джалали в разговоре с «Ведомостями» отметил, что заключенное в сентябре 2025 г. соглашение по АЭС «Хормоз» «фиксирует активизацию частного сектора Ирана для входа финансирования в эту сферу».
«В случае с атомной электростанцией «Хормоз» вовлечен иранский частный сектор, который сейчас активирован и работает над этим проектом с коллегами из России», – сказал Джалали. Он также подтвердил, что иранская сторона «продолжает работать» над проектом малых АЭС в стране, но не привел подробностей.
Как сообщил источник «Ведомостей», близкий к атомной отрасли, иранская сторона готова платить – по крайней мере, была готова финансировать АЭС «Хормоз» до усугубления нынешнего вооруженного конфликта. Уваров добавляет, что для проекта станции логистика такой же серьезный вызов, как и для достройки «Бушера», тем более что «Хормоз» должна быть сооружена непосредственно на берегу проблемного Ормузского пролива, что ранее рассматривалось скорее как преимущество из-за удобства морской доставки материалов и оборудования.