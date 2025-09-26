Как Россия договорилась с Ираном о постройке второй после «Бушера» большой АЭС

Судя по мощности энергоблоков, на станции будут типовые для новых российских и зарубежных станций, возводимых «Росатомом», реакторы ВВЭР-1200, отмечает редактор отраслевого портала AtomInfo Александр Уваров. Мощность одного такого блока – 1,2 ГВт, таким образом, суммарно мощность АЭС составляет около 4,8 ГВт. Такие блоки, напоминает Уваров, будут работать на строящихся «Росатомом» АЭС »Эд-Дабаа» в Египте, «Аккую» в Турции (каждая – на четыре блока) и «Руппур» в Бангладеш (два энергоблока). С ним согласен независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Сейчас это основной экспортный реактор российской госкорпорации, поясняет он.