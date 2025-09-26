Как Россия договорилась с Ираном о постройке второй после «Бушера» большой АЭС

Как Россия договорилась с Ираном о постройке второй после «Бушера» большой АЭСМосква и Тегеран также будут сотрудничать по проектам атомных станций малой мощности
Госкорпорация «Росатом» построит в Иране вторую после АЭС «Бушер» атомную электростанцию большой мощности на четыре блока. Об этом 26 сентября на пресс-конференции на полях World Atomic Week в Москве заявил первый заместитель гендиректора «Росатома», директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров, передает корреспондент «Ведомостей».
«С Исламской Республикой Иран (ИРИ) мы подписали соглашение о сооружении еще четырех энергоблоков большой мощности на новой площадке в Иране, а также меморандум о сооружении в Иране АЭС малой мощности российского дизайна, – сообщил Комаров. – Исполнение данных документов продолжит тот успешный опыт, который у нас уже есть».
Первым о том, что Россия и Иран заключили соглашение о строительстве АЭС «Хормоз» большой мощности в провинции Хормозган на юге страны, сообщило в ночь на 26 сентября иранское госинформагенство IRNA. Стоимость проекта оно оценило в $25 млрд. Со стороны Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) соглашение было подписано представителем компании Iran Hormoz Насером Мансуром Шарифлу, с российской – представителем АО «Росатом энергетические проекты» (входит в госкорпорацию) Дмитрием Шигановым. IRNA также отмечало, что АЭС будет состоять из четырех энергоблоков.
Позже днем 26 сентября представитель ОАЭИ Бехруз Камалванди уточнил, что переговоры и соглашения имели место, «особенно в области строительства электростанций больших [по мощности], чем АЭС “Бушер” с мощностью 1200 МВт [в одном блоке], которая бы включала вместе четыре блока [общей мощностью] около 5000 МВт на юге страны (цитата по изданию Mehr)».
Провинция (остан) Хормозган расположена на юге Ирана на берегу Ормузского пролива, связывающего Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана. Через этот пролив вывозится основная часть нефти, добываемой странами Залива. Крупнейший город провинции – Бендер-Аббас, точка окончания сухопутной части международного транспортного коридора «Север-Юг», начинающегося в России. В Хормозгане проживает около 1,5 млн человек.
Судя по мощности энергоблоков, на станции будут типовые для новых российских и зарубежных станций, возводимых «Росатомом», реакторы ВВЭР-1200, отмечает редактор отраслевого портала AtomInfo Александр Уваров. Мощность одного такого блока – 1,2 ГВт, таким образом, суммарно мощность АЭС составляет около 4,8 ГВт. Такие блоки, напоминает Уваров, будут работать на строящихся «Росатомом» АЭС »Эд-Дабаа» в Египте, «Аккую» в Турции (каждая – на четыре блока) и «Руппур» в Бангладеш (два энергоблока). С ним согласен независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Сейчас это основной экспортный реактор российской госкорпорации, поясняет он.
При этом, по словам Уварова, во взаимодействии с иранцами по новым проектам идея была «есть слона по кускам»: «То есть не контракт под ключ, а рамочное соглашение без денег и оплата в рамках серии отдельных последовательных проектов».
«Росатом» и ОАЭИ ранее, 24 сентября, подписали и меморандум о сотрудничестве в строительстве атомных станций малой мощности (АСММ). Об этом сообщила российская госкорпорация по итогам встречи гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева и вице-президента Ирана, главы ОАЭИ Мохаммада Эслами. Предположительно, на ней будут использоваться реакторы РИТМ-200, изначально проектировавшиеся для атомных ледоколов. Именно такой реактор будет использоваться в первом проекте наземной АСММ в России – Якутской АСММ мощностью 110 МВт в Усть-Янском улусе республики.
Но для АСММ «Росатом» может использовать и более мощный реактор РИТМ-400, полагает Худалов. Сооружение АСММ может занять три-пять лет, но с учетом сложной геополитической обстановки срок может быть увеличен, считает аналитик.
По мнению Худалова, $25 млрд для строительства АЭС большой мощности из четырех энергоблоков и станции малой мощности может быть недостаточно. По его оценке, стоимость одной лишь АСММ составит порядка $4 млрд. Эксперт по энергетике автор Телеграм-канала «Высокое напряжение» Кирилл Родионов считает, что стоимость АЭС большой мощности будет сопоставима со стоимостью строительства АЭС «Аккую» в Турции, которое оценивалось ранее в $24-25 млрд.
Вопрос финансирования проекта будет ключевым при его реализации, считает Родионов. Необходимые средства будет сложно привлечь из федерального бюджета РФ в виде международного кредита, учитывая, что дефицит бюджета РФ превысил 4 трлн руб. по итогам восьми месяцев 2025 г., поясняет он.
Строительство четырех энергоблоков АЭС большой мощности может занять порядка десяти лет, считает Родионов. Он напоминает, что сооружение первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции началось в 2018 г., а ввод четвертого блока намечен на 2028 г.
Сейчас Иран имеет лишь одну АЭС большой мощности – «Бушер» в южной провинции Бушир на берегу Персидского залива. Там с 2011 г. работает построенный специалистами «Росатома» в 1992-2010 гг. энергоблок №1 с реактором ВВЭР-1000 мощностью 1 ГВт. Для проекта пришлось использовать площадку, на которой немецкая Siemens с 1975 г. строила АЭС по своему проекту, в 1979 г. западногерманская компания покинула Иран после исламской революции 1979 г.). Также, по данным МАГАТЭ, с 2019 г. ведется строительство второго энергоблока с аналогичным реактором. Предусматривается и строительство энергоблока №3.
Еще в 2024 г. в интервью «Ведомостям» посол ИРИ в Москве Казем Джалали на полях ПМЭФ заявил, что Тегеран допускает участие «Росатома» в строительстве новых АЭС. При этом в 2022 г. иранцы начали строить вторую АЭС «Карун» мощностью в 300 МВт самостоятельно, и в ОАЭИ заверяли, что там работают исключительно иранские специалисты. В 2024 г. был закончен первый этап строительства. А в феврале 2024 г. президент Ирана Эбрахим Раиси дал старт строительству третьей четырехблочной АЭС «Сирик» мощностью около 5 ГВт. Это примерно соответствует мощности российско-иранской АЭС «Хормозган». Типы реакторов для «Каруна» и «Сирика» не назывались.