Почему Казахстан может отдать Китаю строительство третьей в стране АЭС

Почему Казахстан может отдать Китаю строительство третьей в стране АЭСВыбор может быть обусловлен выгодными финансовыми условиями со стороны КНР, считают эксперты
Китайская госкомпания China National Nuclear Corporation (CNNC) построит в Казахстане третью АЭС, сообщил 31 июля первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр. «Думаю, да», – сказал Скляр, отвечая на вопрос, будет ли CNNC возводить третью атомную станцию. Стоимость АЭС будет определена после разработки технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, отметил чиновник.
Скляр сообщил, что агентство по атомной энергетике Казахстана и ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» изучают возможные места расположения второй и третьей АЭС. По его словам, соответствующие решения будут приняты уже в этом году.
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