Песков: ЕС не может выбрать представителя, но хочет разместить войска на Украине

«Действия европейцев должны перестать быть противоречивыми. Сегодня как раз об этих противоречиях в позициях европейцев говорил президент [РФ Владимир] Путин», – отметил представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос о том, что должна сделать Европа, чтобы Россия поверила в ее желание мира на Украине.