Песков: ЕС не может выбрать представителя, но хочет разместить войска на Украине
Европейские страны ведут себя противоречиво, когда заявляют о желании урегулировать конфликт Москвы и Киева, но в то же время объявляют о намерении разместить свои войска на территории Украины. Об этом ИС «Вести» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи американских переговорщиков с российским лидером в Кремле.
«Действия европейцев должны перестать быть противоречивыми. Сегодня как раз об этих противоречиях в позициях европейцев говорил президент [РФ Владимир] Путин», – отметил представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос о том, что должна сделать Европа, чтобы Россия поверила в ее желание мира на Украине.
Песков также указал, что европейские страны до сих пор не могут выбрать представителя, который вышел бы на контакт с Москвой. По его словам, тех, кто пытается установить связь с Россией, подвергают остракизму.
Президент РФ встретился со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 12 ноября. В ходе встречи с представителями Белого дома Путин отметил, что вопросы территорий в ситуации вокруг Украины поднимаются с разных сторон, но для России важнее люди.
В тот же день Уиткофф заявлял, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием европейских представителей может быть объявлен по итогам встречи c Путиным. Кушнер также отмечал необходимость прямого участия европейских стран в урегулировании конфликта.
Трехсторонние переговоры по Украине прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы.