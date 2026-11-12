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Песков: ЕС не может выбрать представителя, но хочет разместить войска на Украине

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Европейские страны ведут себя противоречиво, когда заявляют о желании урегулировать конфликт Москвы и Киева, но в то же время объявляют о намерении разместить свои войска на территории Украины. Об этом ИС «Вести» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи американских переговорщиков с российским лидером в Кремле.

«Действия европейцев должны перестать быть противоречивыми. Сегодня как раз об этих противоречиях в позициях европейцев говорил президент [РФ Владимир] Путин», – отметил представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос о том, что должна сделать Европа, чтобы Россия поверила в ее желание мира на Украине.

Песков также указал, что европейские страны до сих пор не могут выбрать представителя, который вышел бы на контакт с Москвой. По его словам, тех, кто пытается установить связь с Россией, подвергают остракизму.

Президент РФ встретился со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 12 ноября. В ходе встречи с представителями Белого дома Путин отметил, что вопросы территорий в ситуации вокруг Украины поднимаются с разных сторон, но для России важнее люди.

В тот же день Уиткофф заявлял, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием европейских представителей может быть объявлен по итогам встречи c Путиным. Кушнер также отмечал необходимость прямого участия европейских стран в урегулировании конфликта.

Трехсторонние переговоры по Украине прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы.

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