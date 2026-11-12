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Неизвестный открыл стрельбу недалеко от Белого дома

Татьяна Мозолевская
Unsplash
Unsplash

Неизвестный открыл стрельбу примерно в пяти минутах езды от Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщило ABC News со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что огнестрельные ранения получили не менее четырех человек. Стрельба произошла на северо-западе Вашингтона. На месте происшествия работает группа экстренного реагирования столичной полиции.

Как сообщили источники телеканала, подозреваемый пока не задержан.

Военнослужащие Национальной гвардии США помогают полиции оцепить район происшествия. По словам американского чиновника, никто из нацгвардейцев не пострадал и не вступал в столкновение со стрелком.

7 ноября в центре польского Кракова произошла стрельба. Шесть человек погибли, 16 человек пострадали. Как сообщает радиостанция RMF24, по предварительным данным, мужчина открыл огонь из проезжавшего автомобиля. По информации полиции, он стрелял по случайным прохожим. У машины отсутствовали регистрационные номера.

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