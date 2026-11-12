Суд арестовал гражданина ФРГ по делу об убийстве главврача «КМ-клиник»
Суд отправил под стражу на два месяца гражданина Германии Даниэля Кольса, обвиняемого в убийстве главного врача «КМ-клиник» Марины Каган в Новой Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».
Согласно решению суда, обвиняемый останется в СИЗО до 10 января 2027 г. Судья удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
11 ноября в главном следственном управлении СК России по Москве сообщили, что обвиняемый готовил преступление более семи дней. По версии следствия, на почве личной неприязни обвиняемый столкнул мать своего знакомого с лестницы, затем не менее четырех раз ударил ее головой о ступени и задушил полиэтиленовым пакетом. От полученных повреждений женщина скончалась. После этого он скрылся с места преступления на автомобиле погибшей. Во время допроса мужчина дал признательные показания.
10 ноября гражданина ФРГ задержали. По данным следствия, 10 ноября в частном доме, расположенном на территории Новой Москвы, было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту районным СК России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).