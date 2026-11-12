Суд арестовал гражданина ФРГ по делу об убийстве главврача «КМ-клиник»

11 ноября в главном следственном управлении СК России по Москве сообщили, что обвиняемый готовил преступление более семи дней. По версии следствия, на почве личной неприязни обвиняемый столкнул мать своего знакомого с лестницы, затем не менее четырех раз ударил ее головой о ступени и задушил полиэтиленовым пакетом. От полученных повреждений женщина скончалась. После этого он скрылся с места преступления на автомобиле погибшей. Во время допроса мужчина дал признательные показания.