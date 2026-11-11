Обвиняемый в убийстве главврача «КМ-клиник» планировал его больше недели

По версии следствия, на почве личной неприязни обвиняемый столкнул мать своего знакомого с лестницы, затем не менее четырех раз ударил ее головой о ступени и задушил полиэтиленовым пакетом. От полученных повреждений женщина скончалась. После этого он скрылся с места преступления на автомобиле погибшей.