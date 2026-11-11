Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,403-0,15%BRZL1 202+0,33%VEON-RX86,5+2,37%IMOEX2 435,05-0,38%RTSI929,26-0,38%RGBI111,83-0,13%RGBITR777,62-0,1%
Главная / Общество /

Обвиняемый в убийстве главврача «КМ-клиник» планировал его больше недели

Ксения Наумчик
СК
СК

Гражданин Германии, обвиняемый в убийстве главного врача «КМ-клиник» Марины Каган в Новой Москве, признался, что готовил преступление более семи дней. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по Москве.

По версии следствия, на почве личной неприязни обвиняемый столкнул мать своего знакомого с лестницы, затем не менее четырех раз ударил ее головой о ступени и задушил полиэтиленовым пакетом. От полученных повреждений женщина скончалась. После этого он скрылся с места преступления на автомобиле погибшей.

Во время допроса мужчина дал признательные показания и рассказал, что планировал расправу более недели. Следователи также провели с его участием проверку показаний на месте и полиграфическое исследование.

В СК сообщили, что намерены обратиться в Щербинский районный суд Москвы с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Днем ранее гражданина ФРГ задержали. По данным следствия, 10 ноября в частном доме, расположенном на территории Новой Москвы, было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту районным СК России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте