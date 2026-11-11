Обвиняемый в убийстве главврача «КМ-клиник» планировал его больше недели
Гражданин Германии, обвиняемый в убийстве главного врача «КМ-клиник» Марины Каган в Новой Москве, признался, что готовил преступление более семи дней. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по Москве.
По версии следствия, на почве личной неприязни обвиняемый столкнул мать своего знакомого с лестницы, затем не менее четырех раз ударил ее головой о ступени и задушил полиэтиленовым пакетом. От полученных повреждений женщина скончалась. После этого он скрылся с места преступления на автомобиле погибшей.
Во время допроса мужчина дал признательные показания и рассказал, что планировал расправу более недели. Следователи также провели с его участием проверку показаний на месте и полиграфическое исследование.
В СК сообщили, что намерены обратиться в Щербинский районный суд Москвы с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Днем ранее гражданина ФРГ задержали. По данным следствия, 10 ноября в частном доме, расположенном на территории Новой Москвы, было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту районным СК России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).