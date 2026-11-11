«Мегафон» и МТС заявили, что банки не приняли предложения по маркировке звонков

Операторы обратили внимание, что более 85% всех звонков от банков адресованы клиентам с целью взыскания просроченной задолженности. В ряде случаев один абонент получает до 10 вызовов в день от коллекторов одной организации. Хотя номера могут быть разными, заказчиком может выступать одно лицо.