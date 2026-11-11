«Мегафон» и МТС заявили, что банки не приняли предложения по маркировке звонков
Банки не приняли предложения операторов по маркировке звонков, следует из совместного заявления «Мегафона» и МТС.
Операторы обратили внимание, что более 85% всех звонков от банков адресованы клиентам с целью взыскания просроченной задолженности. В ряде случаев один абонент получает до 10 вызовов в день от коллекторов одной организации. Хотя номера могут быть разными, заказчиком может выступать одно лицо.
«Мы, как операторы связи, обязаны показывать не только категорию звонящего, но и цель звонка, чтобы клиент понимал, с какой именно целью ему поступает вызов», – отмечается в сообщении.
«Мегафон» и МТС сочли «сильным преувеличением», что маркировка или блокировка исходящих звонков может существенно навредить борьбе с мошенничеством. По данным операторов, в ходе консультаций с Минцифры финансовый сектор оценил годовой объем звонков для противодействия мошенничеству менее чем в 0,3% от общего количества телефонных обращений к клиентам.
Операторы неоднократно предлагали выделить номера, используемые для борьбы с мошенничеством, в отдельный контракт с фиксированным объемом звонков и соответствующей маркировкой, следует из заявления. «К сожалению, на данный момент эти наши предложения по урегулированию вопроса не были приняты представителями финансового сектора», – заключили операторы.
30 октября Минцифры объявило, что операторы связи и банки перенесли на 13 ноября введение ограничений на входящие вызовы от кредитных организаций, которые не прошли маркировку. В «Мегафоне» тогда отметили позитивную динамику в диалоге с банками.