Число случаев заболевания Эболой в Конго превысило 11 000
Количество подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) составило 11 042. Умерли 5387 человек, пишет Reuters со ссылкой на правительственные данные.
В агентстве отметили, что заболевание затронуло восемь из 26 провинций Конго, многие люди умерли за пределами лечебных центров.
8 октября медорганизация «Врачи без границ» предупредила о тревожном росте случаев заболевания лихорадкой Эбола в конголезской провинции Северное Киву. На северо-восточный регион приходится почти 40% всех новых случаев заболевания по всей стране, а распространение вируса вышло из-под контроля, отметили в организации.
28 октября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия – Африка» заявил, что Москва намерена развивать производство лекарственных препаратов и вакцин на территории африканских стран, а также содействовать созданию лабораторий и диагностических центров.