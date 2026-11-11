Число случаев заболевания Эболой в Конго превысило 11 000

8 октября медорганизация «Врачи без границ» предупредила о тревожном росте случаев заболевания лихорадкой Эбола в конголезской провинции Северное Киву. На северо-восточный регион приходится почти 40% всех новых случаев заболевания по всей стране, а распространение вируса вышло из-под контроля, отметили в организации.