«Врачи без границ» предупредили о резком росте случаев Эболы в Конго

По данным организации, на северо-восточный регион приходится почти 40% всех новых случаев заболевания по всей стране, а распространение вируса «вышло из-под контроля». Координатор Центра лечения Эболы «Врачей без границ» в Бутембо Стефани Хоффманн сообщила, что большинство новых случаев заражения связаны с неизвестными цепочками передачи вируса. Одной из главных проблем, по ее словам, остается недостаточная вовлеченность общества: люди боятся признаться, что у них может быть это заболевание, и обратиться за помощью.