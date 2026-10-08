«Врачи без границ» предупредили о резком росте случаев Эболы в Конго
Медорганизация «Врачи без границ» предупредила о тревожном росте случаев заболевания лихорадкой Эбола в конголезской провинции Северное Киву. Об этом пишет Africa News.
По данным организации, на северо-восточный регион приходится почти 40% всех новых случаев заболевания по всей стране, а распространение вируса «вышло из-под контроля». Координатор Центра лечения Эболы «Врачей без границ» в Бутембо Стефани Хоффманн сообщила, что большинство новых случаев заражения связаны с неизвестными цепочками передачи вируса. Одной из главных проблем, по ее словам, остается недостаточная вовлеченность общества: люди боятся признаться, что у них может быть это заболевание, и обратиться за помощью.
21 сентября конголезский Национальный институт общественного здравоохранения сообщал, что число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго составило 3699 человек. На тот момент лихорадка затронула семь провинций республики (всего в стране 26 провинций).