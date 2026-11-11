Жертвами атаки беспилотников на Смоленскую область стали два человека
При массированная атаке БПЛА на Смоленскую область погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.
«В результате атаки в городе Ярцево есть погибшие. Обломки попали в многоэтажный дом, что привело к пожару. Погибли два человека», – написал он в Telegram.
При пожаре в многоэтажке спасены 10 человек. Власти организовали пункт временного размещения для жильцов дома, после обследования здания жителей вернут в свои квартиры.
Силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников за ночь.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом за ночь сбили 146 украинских беспилотников. В портовой зоне Усть-Луга начался пожар, его ликвидируют, также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть-Луге.