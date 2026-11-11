Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,393-0,24%AVAN540+0,37%BRZL1 180-5,14%IMOEX2 452,99+0,36%RTSI936,11+0,36%RGBI112,03+0,04%RGBITR778,93+0,07%
Главная / Общество /

Россиян предупредили о мошенничествах в «черную пятницу»

Инна Шульгина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В «черную пятницу» мошенники устраивают фейковые розыгрыши. Жертве сообщают о крупном выигрыше, но для его получения требуют внести «обязательный платеж» – налог или пошлину, сообщили глава регблока проекта Народного фронта «За права заемщиков» и эксперт платформы «Мошеловка» Галактион Кучава ТАСС.

Также аферисты создают ботов, где «продают» подарочные карты популярных магазинов со скидкой, а после оплаты исчезают. Еще один тренд – поддельные МФО, которые перед распродажами обещают быстрые займы под низкий процент, собирают паспортные и банковские данные, а иногда требуют предоплату за «страховку» или «одобрение».

10 ноября Банк России предупредил, что мошенники могут использовать период распродаж к «черной пятнице» для создания поддельных интернет-магазинов, предлагающих товары и услуги с крупными скидками, повышенным кешбэком и подарками. В регуляторе отметили, что злоумышленники адаптируют схемы обмана к актуальной повестке и используют популярные акции, чтобы завладеть деньгами граждан.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь