Россиян предупредили о мошенничествах в «черную пятницу»
В «черную пятницу» мошенники устраивают фейковые розыгрыши. Жертве сообщают о крупном выигрыше, но для его получения требуют внести «обязательный платеж» – налог или пошлину, сообщили глава регблока проекта Народного фронта «За права заемщиков» и эксперт платформы «Мошеловка» Галактион Кучава ТАСС.
Также аферисты создают ботов, где «продают» подарочные карты популярных магазинов со скидкой, а после оплаты исчезают. Еще один тренд – поддельные МФО, которые перед распродажами обещают быстрые займы под низкий процент, собирают паспортные и банковские данные, а иногда требуют предоплату за «страховку» или «одобрение».
10 ноября Банк России предупредил, что мошенники могут использовать период распродаж к «черной пятнице» для создания поддельных интернет-магазинов, предлагающих товары и услуги с крупными скидками, повышенным кешбэком и подарками. В регуляторе отметили, что злоумышленники адаптируют схемы обмана к актуальной повестке и используют популярные акции, чтобы завладеть деньгами граждан.