Россиян предупредили о мошенничествах в «черную пятницу»

Также аферисты создают ботов, где «продают» подарочные карты популярных магазинов со скидкой, а после оплаты исчезают. Еще один тренд – поддельные МФО, которые перед распродажами обещают быстрые займы под низкий процент, собирают паспортные и банковские данные, а иногда требуют предоплату за «страховку» или «одобрение».